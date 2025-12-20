ºÇÂ®121¥¥í¡ÈÂç·¿º¸ÏÓ¡É¤Ï¸µ¥É¥é1¤Ë¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡¡¹ÅçJr.´ÆÆÄ¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹³Ê
¹Åç¥¸¥å¥Ë¥¢¡¢166¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¤Î»°¾åàèÂÀÏº¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¡×
¡¡26Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡ÖNPB¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È KONAMI CUP 2025¡×¤Ç¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏµåÃÄOB¤ÎÅ·Ã«½¡°ìÏº´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ5²óÌÜ¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ëÅ·Ã«´ÆÆÄ¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»°¾åàèÂÀÏºÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡áÈôÅÏÀ¥¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ë¤È¶ùÅÄÃÎ´õÁª¼ê¡Ê6Ç¯¡áµÀ±à¥ª¥¢¥·¥¹¡Ë¡£Åê¼ê¤Î»°¾å¤ÏºÇÂ®121¥¥í¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¡¢¼ç¾¤òÌ³¤á¤ë¶ùÅÄ¤Ï¸ª¤Î¶¯¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÊá¼ê¤À¡£
¡¡¹Åç¤Ç17Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿Å·Ã«´ÆÆÄ¤Ï¡¢»°¾å¤¯¤ó¤ò¡Öµå¤âÂ®¤¤¤·¡¢ËÍ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ïº£Ç¯¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£166¥»¥ó¥Á¤Î¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¡¢ºÇÂ®121¥¥í¤ÎÎÏ¶¯¤¤Â®µå¤Ç²¡¤¹ËÜ³ÊÇÉ¡£º¸ÏÓ¤Î¤·¤Ê¤ê¤ò¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤¿Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¹Åç¤Ç³èÌö¤·¤¿¥É¥é¥Õ¥È1°Ìº¸ÏÓ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡Å·Ã«´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¤È¤¤Î²ÏÆâ¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¹ÅçOB¤Ç¸½ºß¤ÏµåÃÄ¹Êó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë²ÏÆâµ®ºÈ¤µ¤ó¡£1999Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç3µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¤·11Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£²ø²æ¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Î2004Ç¯¤Ë¤Ï8¾¡¤òµó¤²¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾®³Ø6Ç¯¤Ç½é¤á¤Æ121¥¥í¤òµÏ¿¤·¤¿¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ï¡¢Êá¼ê¤Î¶ùÅÄ¤¯¤ó¤â¡Ö¥Î¥Ó¤â¥¥ì¤â¤¢¤ë¤¤¤¤µå¤Ç¤¹¡£´ËµÞ¤ò»È¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£»°¾å¤¯¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾Íè¤Ï°ËÆ£¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤¯µ¤Ç÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌ´¤ò¸ì¤ë¡£À®Ä¹Ãø¤·¤¤º¸ÏÓ¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤·¤½¤¦¤À¡£
¶¯¸ª¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¶ùÅÄÃÎ´õ¡Ö¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×
¡¡Å·Ã«´ÆÆÄ¤¬¡Ö5Ç¯´Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÊá¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÌ³¤á¤ë¶ùÅÄ¤¯¤ó¡£¡Ö¸ª¤Î¶¯¤µ¤¬1ÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÏÊá¼ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£ÂÇ·â¤Ç¤ÏÄ¹ÂÇ¤âÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¶ùÅÄ¤¯¤ó¼«¿È¤â¡Ö»ý¤ÁÌ£¤ÏÅðÎÝÁË»ß¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸ª¤Î¶¯¤µ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ä¡£ÍýÁÛ¤ËÉÁ¤¯¤Î¤Ïµð¿Í¤Î¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡£¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÅðÎÝ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»É¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ó¥°¤ä¥ê¡¼¥É¤ÎÌÌ¤Ç¤âÅê¼ê¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤À¤±¤Ë¡¢Å·Ã«´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤â¼«Á³¤ÈÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤»Ò¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌ¤Ç¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤â¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Þ¤Çµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¼«¿®¤È¤¤¤¦¤«ÎÏ¶¯¤µ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥×¥ì¡¼°Ê³°¤ÎÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¥Ù¥¹¥È4¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë250¿Í¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢¹Åç¸©°Ê³°¤«¤é¤Î±þÊç¼Ô¤âÁý¤¨¤¿¡£¡ÖÊì¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤ÇÁª¹Í¤âÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Åç¤é¤·¤¤Ìîµå¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë16¿Í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅ·Ã«´ÆÆÄ¡£ÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤ËÍê¤ëÌîµå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´°÷¤Ç¾¡Íø¤òÄÏ¤ß¼è¤ë¡£Àº±Ô16¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¹ÅçÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¡£¡Ê¿¿ÅÄ°ìÊ¿ / Ippei Sanada¡Ë