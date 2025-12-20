¡í¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼êºî¤ê¡í Âç¼ê¤ËÂÐ¹³¤·¡ÈÃÏ°èÌ©Ãå¡É¤ÇºÆµ¯ ÁÚºÚ100¼ï¤¬ÊÂ¤Ö¾¼ÏÂ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë¥¹ー¥Ñー¡Ú¾¼ÏÂ100Ç¯°¦¤µ¤ì¤´¤Ï¤ó¡Û
2025Ç¯¤Ï¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤«¤é¿ô¤¨¤Æ100Ç¯ÌÜ¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾Å¹¤ÎÌ£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¤ªÁÚºÚ¤¬É¾È½¤Ç¡¢Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÊ¿ô¤È°Â¤µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÁÏ¶È45Ç¯¡¢ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é¡×Å¹¤Î3Ê¬¤Î1¤¬¡ÖÁÚºÚ¥³ー¥Êー¡×¡ªÌó100¼ïÎà¤¬ÊÂ¤Ö
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Í¡¢¥Á¥ãー¥Ï¥ó¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÁÍý¤Ï¥ê¥º¥à¤À¤â¤ó¤Ç¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¸áÁ°7»þÈ¾¤Î³«Å¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¿ßË¼¤Ç·Ú²÷¤ËÊÛÅö¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÂç²°ÉßÍµÄÌ¡Ê¤ª¤ª¤ä¤·¤¡¦¤Ò¤í¤ß¤Á¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é¡×¡£ÁÏ¶È45Ç¯¡¢ÃÏ¸µÌ©Ãå¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë±Ä¶È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅ¹¤ÇÉ¾È½¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤ªÁÚºÚ¡×¡£ÁÚºÚ¥³ー¥Êー¤ÏÅ¹¤Î3Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë¤Û¤É¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢Ìó100¼ïÎà¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ó¤äÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤Ã¤¿Å·Ð§¤Ï458±ß¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï398±ß¡£´Å¿É¤¯¼Ñ¤¿¥µ¥Ð¤ÎÌ£Á¹¼Ñ¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÍèÅ¹µÒ¡ä¡Ö²ÈÄí¤Çºî¤Ã¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌ£¤ò¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤¤¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡× ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ªÊÛÅö¡Ê¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£¤¤¤ÄÍè¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¼ïÎà¤Î¤ªÊÛÅö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»ä¤ÏÅ·Ð§¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡× °ìÅÙ¤ÏÊÄÅ¹¡Ä¡Ö¼êºî¤ê¡×¤ÇºÆµ¯ÀÀ¤¦
¼ÒÄ¹¤ÎÂç²°ÉßÍµÄÌ¤µ¤ó¤Ï¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¤é¿ßË¼¤ËÎ©¤Á¡¢ÊÛÅöºî¤ê¤â¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é¤ÎÁÏ¶È¤Ï¾¼ÏÂ55Ç¯¡Ê1980Ç¯¡Ë¡£Âç²°Éß¼ÒÄ¹¤Î¿ÆÀÌ¤Ë¤¢¤¿¤ëÌÚÂ¼·û»°¤µ¤ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥íー¥«¥ë¥¹ー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉÍ¾¾»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç16Ç¯´Ö±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¼ê¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯ÊÄÅ¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿Âç²°Éß¤µ¤ó¤Ï¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¹Ù³°¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¡¢½ÐÄ¾¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é Âç²°ÉßÍµÄÌ¼ÒÄ¹¡ä¡ÖÂç¼ê¤ÎÎÌÈÎÅ¹¤Ë¤ÏÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤¦¤Á¤Î¼êºî¤ê¤Î¥â¥Î¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡× ¡ÖÅö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤é200±ß°ú¤¡×
Âç¼ê¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¡°ú·ô¡¢Åö¤¿¤ê¤¬½Ð¤¿¤é200±ß°Â¤¯¤Ê¤ë¡×¡£Ê¡°ú·ô¤Ä¤¤Î¤ªÊÛÅö¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Âç²°Éß¼ÒÄ¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£
¡ãÂç²°Éß¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤ä¤Ï¤êÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸Ä¡¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤â¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤«¤Ê¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
Âç²°Éß¼ÒÄ¹¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¼êºî¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£8¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬ÏÓ¤ò¿¶¤ë¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÂå¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Î¤ªÁÚºÚ¡Ö¤¦¤Î²Ö¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö1²ó¡¢2²ó¤Ç600²ó¤«700²ó¡×
¶¯²Ð¤ÇÎÏ¶¯¤¯ßÖ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤Ã¤¿¤¦¤Î²Ö¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÍèÅ¹µÒ¡ä¡ÖÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£Ì£¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡£ÀÎ¤«¤é¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤òÀè¤ËÇã¤Ã¤Æ¤Û¤«¤Î¤â¤Î¤ò¡ÊÇã¤¦¡Ë¡× ¡ÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×
¡ã¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é Âç²°ÉßÍµÄÌ¼ÒÄ¹¡ä¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿´¤ò¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¿¤ä¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¡£ËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¹þ¤á¤Æ¤Î°ìÀ¸·üÌ¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
Q.Âç»ö¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿Í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤¹¤Í¡×
¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é¤Ç¤Ï¡¢12·î26Æü¤ËÀÎ²û¤«¤·¤¤¥¬¥é¥Ý¥ó¡Ê¿·°æ¼°²óÅ¾ÃêÁªµ¡¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ¾ðÊó¡Û¡¦¥¹ー¥Ñー¥¥à¥é ¡¦½»½ê¡§ÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶èºÙ¹¾Ä®µ¤²ì273 ¡¦ÅÅÏÃ¡§053-522-0157 ¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§7:30～19:00 ¡¦ÄêµÙÆü¡§ÆüÍËÆü¡¢·îÍËÆü
