¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤à²óÅ¾¤º¤·Å¹¡ÖËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅ¹¤Ë¡Ä¡×»ö¶È·Ñ¾µ¤ÎÆ°¤³èÈ¯²½¡¡ÃÏ°èÌ©Ãå´ë¶ÈÂ¸Â³¤Ø
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ËÇº¤àºÇËÌ¤Î²óÅ¾¤º¤·Å¹¤«¤é¡¢»¥ËÚ»ÔÌ±¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Þ¤Ç¡£
»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤°Æ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ò¿Þ¤Ã¤¿ÁÀ¤¤¤È¤Ïー
ÁÏ¶È£²£°Ç¯¡Ä»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¡¡¸½¤ì¤¿µßÀ¤¼ç¤Ï¡©
¥×¥ê¤Ã¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Û¥¿¥Æ¤Ë¡¢¤Ä¤ä¤ä¤«¤Êµ±¤¤Ï¿·Á¯¤µ¤Î¾Ú¡¦¥¿¥³¡£
»é¤¬¤Î¤Ã¤¿¥½¥¤¤Ï¤³¤Î»þ´ü¤¬½Ü¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Í¥¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃÕÆâ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ÃÕÆâ»ÔÍ£°ì¤Î²óÅ¾¤º¤·Å¹¡Ö²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¤Ç¤¹¡£
Ê¿Æü¤ÎÍ¼¿©»þ¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¡¢¿·Á¯¤Ê³¤¤Î¹¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃÏ¸µ¤ÎµÒ¡Ë¡ÖÀè½µ¤ªÍ·µº²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤ç¤¦¤ÏÍè¤Æ¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÀÄÌøµ¼Ô¡Ë¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¥Í¥¿¤¬¹¥¤¡©¡×
¡Ê»Ò¤É¤â¡Ë¡Ö¥¤¥¯¥é¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤È¤«´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡×
ÆÃÊÌ¤Ê¹Ô»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡Ö²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¡£
ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¤½¤¦¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÀÄÌøµ¼Ô¡Ë¡Ö¿·Á¯¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹ÊÞ¡¢¤³¤ÎÌ£¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Å¹¤Ï£²£°£²£µÇ¯¡¢ÁÏ¶È¤«¤é£²£°Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å·Ñ¼Ô¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢»ö¶È¤Î·ÑÂ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤¬ー
¡Ê»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡¡ÈÓÄÍÎ´É×¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç²ñµÄ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
»¥ËÚ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÂðÇÛ¤º¤·¤Î¡Ö»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡×¤Ç¤¹¡£
£±£±·î¡¢¡Ö²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¤Î»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¡¡ÈÓÄÍÎ´É×¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖÃÕÆâ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èó¾ï¤Ëµû¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÌ¥ÎÏÅª¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£»¥ËÚ³¤Á¯´Ý¤È¤·¤Æ³°¿©»Ô¾ì¤Ø¤Î»²Æþ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¿åÌÌ²¼¤Ç·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¼÷»Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æº£¸å¤ÏÈ¯¿®¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Å¹¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢½¾¶È°÷¤Î¸ÛÍÑ¤â·ÑÂ³¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡×¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¿Å¹Ä¹¤Ïー
¡Ê²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡¡ÃæÀîÎ¼Å¹Ä¹¡Ë¡ÖÆÍÁ³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆâ¿´¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤ÇÏÃ¤â¥¹¥àー¥º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤·¡¢¤¤¤¤ÏÃ¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
»ö¶È·Ñ¾µ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¡¡¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤â
Æ»Æâ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤ÎÁêÃÌ·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¡¢»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À·ï¿ô¤â±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¤ÎÇÈ¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã®»Ô¤Ë¤¢¤ëÉôÉÊÀ½Â¤²ñ¼Ò¡ÖËÌ³¤¥Ð¥Í¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÄ¹ー¤¤¶âÂ°ÈÄ¡¢µ¡³£¤ò»È¤Ã¤Æ²Ã¹©¤¹¤ë¤Èー
ËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡¢¤¢¤Îµ¡³£¤Î¥Ñー¥Ä¤Ë¡£
¤½¤¦¡ªÀã¤òºÕ¤¤¤ÆÇÓÀã¤¹¤ë½üÀãµ¡¤Î²óÅ¾ÉôÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊËÌ³¤¥Ð¥Í¡¡Â¤ÅÄ¹°¹¬¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÁ´°÷¤¬¶¦Í¤·¤Æ±Ä¶È¼«ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¡×
¤³¤Î²ñ¼Ò¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤¬£³Ç¯È¾¤Û¤ÉÁ°¡¢¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Â¤ÅÄ¹°¹¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤ÏÂ¤ÅÄ¤µ¤ó¡¢°ÊÁ°¤ÏÅìµþ¤Ë¤¢¤ëÂç¼ê¤Î²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ー
¡ÊËÌ³¤¥Ð¥Í¡¡Â¤ÅÄ¹°¹¬¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖËÌ³¤¥Ð¥Í¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Î°Æ·ï¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òËÌÍÎ¶ä¹Ô¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー¥º¤«¤éÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñー¥Ä¥áー¥«ー¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
ËÌ³¤¥Ð¥Í¤¬¸å·Ñ¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿£²£°£²£²Ç¯¡¢Â¤ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¡¢¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÌ³¤¥Ð¥Í¡¡Â¤ÅÄ¹°¹¬¼ÒÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤¬£Ö¥Ð¥Í¤Î¹©¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î£Ö¥Ð¥Í¤Ï¥ìー¥ë¤ÈËíÌÚ¤òÄù·ë¤¹¤ë¥Ð¥Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ª¤è¤½£·£°£°¡î¤ÇÇ®¤·¤¿¹Ý¤ò±²¾õ¤Ë´¬¤¤¤¿¤³¤Á¤é¤Î¥Ð¥Í¡£
°Õ³°¤Ê¾ì½ê¤Ç»¥ËÚ»ÔÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»¥ËÚ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤Ç¤¹¡£
ÅìÀ¾Àþ¡¦ÆîËÌÀþ¡¦ÅìËÀþ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Èー
¡Ê»¥ËÚ»Ô¸òÄÌ¶É¡¡¾®Àô°Ò¹©»öÃ´Åö²ÝÄ¹¡Ë¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÄù·ëÁõÃÖ¤ÎÃæ¡¢¤³¤Á¤é¤¬£Ö¥Ð¥Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
»¥ËÚ¤ÎÃÏ²¼Å´¤Ï°ÆÆâµ°¾ò¤È¤¤¤¦¥ìー¥ë¤òÁö¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ð¥Í¤Ï°ÆÆâµ°¾ò¤ÈËíÌÚ¤ò¸ÇÄê¤¹¤ë¥Ü¥ë¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Í¤Ï¤³¤Á¤é¤ÎÉôÉÊ¤ËÆþ¤ì¤Æ¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ó¤ÊÌò³ä¤âー
¡Ê»¥ËÚ»Ô¸òÄÌ¶É¡¡¾®Àô°Ò¹©»öÃ´Åö²ÝÄ¹¡Ë¡ÖÎó¼Ö¤¬Áö¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤Ë°ÆÆâµ°¾ò¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¡¢¿¶Æ°¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤³¤Î£Ö¥Ð¥Í¤Ï¤½¤Î¿¶Æ°¤äÎÏ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ´ËÏÂ¤¹¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÊý¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ð¥Í¤Ï¼ÖÎ¾¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Ð¥Í¤òÅìµþ¥á¥È¥í¤äÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤Ê¤ÉÇ¯´Ö¤ª¤è¤½£²£°Ëü¸Ä¤â½Ð²Ù¡£
Á´ÂÎ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î¤ª¤è¤½£±³ä¤òÀê¤á¤ë¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÊÀÄÌøµ¼Ô¡Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤¬Âå¤ï¤Ã¤ÆÊÑ²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡©¡×
¡ÊËÌ³¤¥Ð¥Í¡¡¹âÌÚ¿Ìé¤µ¤ó¡Ë¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿²ñ¼Ò¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤¤Æºî¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤êÍø±×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ê³èµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊËÌ³¤¥Ð¥Í¡¡Â¤ÅÄ¹°¹¬¼ÒÄ¹¡Ë¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°ú¤·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ç¤â¤³¤³¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àþ°ú¤¤¬Èó¾ï¤ËÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¼Ò¤ò¤³¤ì¤«¤é»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¦¡×
¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î´ë¶È¤ÎÂ¸Â³¤ò¿Þ¤ë»ö¶È¾µ·Ñ¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤ä»ÔÌ±¤ÎÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
