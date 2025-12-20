Åì³¤ÂçÊ¡²¬¤Î¹â£²¼«»¦¡¢¸µ¾åµéÀ¸¤ËÇå½þÌ¿Îá¡ÄÊ¡²¬ÃÏºÛ¤¬¤¤¤¸¤á¤Ç¤Î¤ï¤¤¤»¤ÄÇ§Äê¡ÖÈÈºá¹Ô°Ù¤À¡×
¡¡£²£°£²£±Ç¯¤Ë¼«»¦¤·¤¿Åì³¤ÂçÉÕÂ°Ê¡²¬¹â¡ÊÊ¡²¬¸©½¡Áü»Ô¡Ë£²Ç¯¤Ç·õÆ»Éô¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡ÊÅö»þ£±£·ºÐ¡Ë¤¬¡¢¤¤¤¸¤á¤ÇÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤¬Æ±Éô¤Î¸µ¾åµéÀ¸¤ËÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬£±£¹Æü¡¢Ê¡²¬ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£ÁïºÛÈ½Ä¹¤ÏÀ¸ÅÌ¤Ø¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÂº¸·¤äÀÅªæ·ÃÑ¿´¤òÂç¤¤¯Â»¤Ê¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¸µ¾åµéÀ¸¤Ë£±£¶£µËü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¡¡À¸ÅÌ¤Ï¡ÖÐÒÂç¡Ê¤æ¤¦¤À¤¤¡Ë¡×¡ÊÌ¾»ú¤ÏÈó¸øÉ½¡Ë¤µ¤ó¡£È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸µ¾åµéÀ¸¤Ï£±£¹Ç¯£¶·î¡¢¤¢¤ª¤à¤±¤Ë¿²¤«¤»¤¿ÐÒÂç¤µ¤ó¤òÇ´Ãå¥Æ¡¼¥×¤Ç¸ÇÄê¤·¡¢²¼Ãå¤òÃ¦¤¬¤»¤Æ¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¾¤ÎÉô°÷¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è»£±Æ¤µ¤»¤¿¡£¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ÏÃË»ÒÉô°÷¤Û¤ÜÁ´°÷¤ÎÁ°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ°²è¤Ï°ìÉôÉô°÷¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸µ¾åµéÀ¸Â¦¤Ï¡ÖÉô°÷Æ±»Î¤ÎÍ·¤Ó¤Î°ì¤Ä¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢È½·è¤Ï¡Ö¤ª»ÅÃÖ¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¡¢¡Ö¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£