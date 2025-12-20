£Ô£Â£Ó¡¦º´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¡¢¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÈÌ©Ãå£³¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÖ¤ä¤«»°»ÐËå¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ä¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡£Ô£Â£Ó¤Îº´¡¹ÌÚÉñ²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢Æ±¶É¥¢¥Ê¤È¤Î£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¤Ï£²£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡Ö»ä¤Ïº£Æü¤¬£²£°£²£µÇ¯¥µ¥ó¥¸¥ã¥Ý¥í¥±Ç¼¤á¤Ç¤·¤¿¡¡º£½µ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥¤¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¿¶¤ê¸þ¤¯º´¡¹ÌÚ¥¢¥Ê¡£
¡¡¡ÖÃç´ÖÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¶É¤Î¼ãÎÓÍ»Ò¥¢¥Ê¡¢±ºÌî²êÎÉ¥¢¥Ê¤È¤Î¼«»£¤ê£³¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÖ¤ä¤«»°»ÐËå¤µ¤ó¡×¡Ö¥Þ¥¤¥Í¤×¤¥¤Î¥¹¡¼¥Ä»ÑÂç¹¥¤¡×¡Ö³§¤µ¤ó¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤Ç²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÉñ²»¤µ¤ó¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£