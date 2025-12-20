¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û»°±º²ÂÀ¸¡Ö²áµî°ìÈÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡×ÃË»Ò¸ÞÎØÂåÉ½£³ÏÈÌÜ¤Ø¡ÖÃ¯¤«¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»°±º²ÂÀ¸¡Ê¤«¤ª¡¢£²£°¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¤·Îõ¤ÊÂåÉ½£³ÏÈÌÜ¤ÎÁè¤¤¤ÇÁ°¿Ê¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾å°Ì¤ò»à¼é¤·¡¢Ì´¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤ØÆ»¤ò³«¤¯¡££±°Ì¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¤¬£±£°£´¡¦£²£·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤Î°ìÈ¯ÆâÄê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡µ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ñ¿´¤Î±éµ»¤ò½ª¤¨¡¢»°±º¤Ï²¿ÅÙ¤â¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤òºî¤Ã¤¿¡£¥¥¹¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥¤¤Ç¡Ö£¹£µ¡¦£¶£µ¡×¤ÈÅÀ¿ô¤òÊ¹¤¯¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÈó¸øÇ§¤Ê¤¬¤é¡¢º£µ¨¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤ò·è¤á¡ÖÄü¤á¤º¡¢²áµî°ìÈÖÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤Î»×¤¤¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡¡½é¤á¤Æ¤Î¸ÞÎØ¤òÁÀ¤¦Á´ÆüËÜ¡£Âç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£¡Ö²¶¤ÏÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤À¤±¤À¡×¡£³«»Ï£²ÉÃÁ°¡¢½Å°µ¤Ï¼«¿®¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¡½£³¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¥ß¥¹¤Ê¤¯±é¤¸ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸ÂÀ¤â¤â¤Î¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢º£Ç¯£±£°·î¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ï£±£°°Ì¡£¡Ö»õ¼Ö¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¾õ¶·¤òÂÇÇË¤·¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Î»þ¤ËÉÔµ¡·ù£¹£µ¡ó¡¢¤´µ¡·ù£µ¡ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤«¤é¡¢¤À¤¤¤ÖÉÔµ¡·ù¤¬´é½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÉáÃÊ¤ÎÎý½¬¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿¿´Íý¾õÂÖ¤Ç³ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Î²á¤´¤·Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡££Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º¼«¿È£²ÀïÌÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¿Íµ¤¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡ÖÂÀ¸Ý¤ÎÃ£¿Í¡×¤ò¥×¥ì¡¼¡£¡Ö¥Õ¥ë¥³¥ó¥Ü¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤«¤éÍè¤¿¡×¤ÈÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¥ê¥ó¥¯¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÀÚÉäÁè¤¤¤Ï¸°»³¡¢º´Æ£¤¬ÍÎÏ¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë»Ä¤ê£±Ëç¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ëÍ§Ìî¤Ë£·¡¦£¶£°ÅÀº¹¤È¥ê¡¼¥É¡£½éÂåÉ½¤ØÆ¬°ì¤ÄÈ´¤±½Ð¤·¤¿¤¬¡Ö¤³¤Î´î¤Ó¤Ï£±»þ´Ö¤ÇËº¤ì¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¡£Ã¯¤«¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ£³ÏÈÌÜ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ÏÈ´¤«¤Ê¤¤¡£¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹°Ê³°¤Ê¤¤¡×¤Èº£Âç²ñ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¥á¥ó¥¿¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£¡ÊÉÙÄ¥¡¡Ë¨²«¡Ë
¡¡¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í¡¡³Æ£³ÏÈ¤ÎÃË½÷¤ÏÁ´ÆüËÜÍ¥¾¡¼Ô¤¬¼«Æ°Åª¤ËÂåÉ½Æþ¤ê¡££²¿ÍÌÜ¤ÏÁ´ÆüËÜ£²¡¢£³°Ì¤ä£Ç£Ð¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÆüËÜÀª¾å°Ì£²¿Í¡ÊÃË»Ò¤Ï¸°»³¤Èº´Æ£¡¢½÷»Ò¤ÏÃæ°æ¤ÈºäËÜ¡Ë¡¢Á´ÆüËÜ½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¹ñºÝ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¡Ê£É£Ó£Õ¡Ë¸øÇ§¤Î¥·¡¼¥º¥óºÇ¹âÆÀÅÀ¤Î¾å°Ì£³¿Í¤«¤éÁª¤Ö¡££³¿ÍÌÜ¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁÆÈ¼«¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì£³¿Í¤Ê¤É¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£½÷»Ò¤ÎÅçÅÄ¤ÈÃË»Ò¤ÎÃæÅÄ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢Àª¤ÏÇ¯ÎðÀ©¸Â¤ÇÂÐ¾Ý³°¡££²ÏÈ¤Î¥Ú¥¢¤Ï»°±º¡¢ÌÚ¸¶ÁÈ¤ÈÄ¹²¬¡¢¿¹¸ýÁÈ¡¢¸ÞÎØÃÄÂÎÍ×°÷£±ÁÈ¤Î¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÏµÈÅÄ¡¢¿¹ÅÄÁÈ¤Î¤ß¤¬¸ÞÎØ½Ð¾ì»ñ³Ê¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£