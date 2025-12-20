¥í¥Ã¥¯ÍÍ¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÉÇÐÍ¥¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤
¡È¥í¥Ã¥¯ÍÍ¡É¤³¤È¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤¬¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÉÇÐÍ¥¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2001Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2¡¿²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡¦
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡ÖActors on Actors¡×¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ÈÂÐÃÌ¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2¡¿²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·¯¤Ï¡Ø¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢±éµ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·¯¤òÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢·¯¤ÏËÍ¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ËÍ¤é¤Ï¤³¤³¤Ë°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¥¹¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥¥ó¥°Ìò¤ò¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÅ¬Ç¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥ì¥¹¥é¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼ÇÐÍ¥¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤¿¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2001Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2¡¿²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡×¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ª¥¹¥«¡¼ÇÐÍ¥¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥¶¡¼¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡¦
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Î¡ÖActors on Actors¡×¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤ÈÂÐÃÌ¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤Ï¡ÖËÍ¤é¤Ï¡Ø¥Ï¥à¥Ê¥×¥È¥é2¡¿²«¶â¤Î¥Ô¥é¥ß¥Ã¥É¡Ù¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Î1¤Ä¤À¤Ã¤¿¤è¡£ËÍ¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö·¯¤Ï¡Ø¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ï¡¢±éµ»¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¨¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£·¯¤òÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡×¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢·¯¤ÏËÍ¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ²¿Ç¯¤â·Ð¤Ã¤¿º£¡¢ËÍ¤é¤Ï¤³¤³¤Ë°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¤Ï¥¹¥³¡¼¥Ô¥ó¥°¡¦¥¥ó¥°Ìò¤ò¥É¥¦¥§¥¤¥ó¤¬±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö»É·ãÅª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö·¯¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÅ¬Ç¤¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£