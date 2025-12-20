¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26 Âè15Àá ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È vs ¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç »î¹ç·ë²Ì
¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè15Àá ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤È¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î20Æü04:30¤Ë¥¸¥°¥Ê¥ë¡¦¥¤¥É¥¥¥Ê¡¦¥Ñ¥ë¥¯¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥»ー¥ë¡¦¥®¥é¥·¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥¨¥ß¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥Ó¥Ã¥Á¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥ºー¥ì¡ÊDF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£1-0¤È¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
60Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥ê¥à¡¦¥¢¥Ç¥¤¥¨¥ß¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢ー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
65Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥°¥é¥ó¥È¥ì¥ª¥ó¡¦¥é¥Î¥¹¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
71Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¦¥°¥í¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Þ¥ë¥»¥ë¡¦¥¶¥Ó¥Ã¥Ä¥¡ー¡ÊMF¡Ë¡¢¥«ー¥Ëー¡¦¥Á¥å¥¯¥¨¥á¥«¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
80Ê¬¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤ÏÆ±»þ¤Ë3¿Í¤ò¸òÂå¡£¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥Î¥¤¥Ï¥¦¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥ä¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥Ø¥ë¥Ï¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥µ¥ó¥Àー¡ÊMF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥å¥Æー¥¬ー¡ÊMF¡Ë¡¢¥ï¥¨¥ë¡¦¥â¥Ò¥ä¡ÊMF¡Ë¡¢Ä®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
82Ê¬¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥ê¥¨¥ë¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¡¢¥»ー¥ë¡¦¥®¥é¥·¡ÊFW¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥ä¥ó¡¦¥³¥¦¥È¡ÊDF¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊFW¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£
¸åÈ¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90+7Ê¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥·¥ë¥Ð¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Þ¥¯¥·¥ß¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ð¥¤¥¢ー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-0¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÄ®Ìî ½¤ÅÍ¡ÊFW¡Ë¤Ï80Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
2025-12-20 06:30:15 ¹¹¿·