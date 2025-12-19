¥¢¥¥é¥Ê¥«¤¬¥Ö¥é¥ó¥É½é¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¡¡¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿2·¿¤òÍÑ°Õ
¡¡¡Ö¥¢¥¥é¥Ê¥«¡ÊAKIRANAKA¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢¥¢¥¥é¥Ê¥«¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Õ゙¥Æ゙¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ NAKA¤¬À©ºî¤ÎËµ¤é¤ËÉÁ¤¤¤¿¥¹¥±¥Ã¥Á¤äÁö¤ê½ñ¤¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¡£»×¹Í¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àþ¤ä¡¢¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶³Ð¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ゚¥í¥¿゙¥¯¥È¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¥é¥Ê¥«¤Î¡ÖKISS T-SHIRTS¡×¤ò¥¢¥Ã¥Õ゚¥Æ゙¡¼¥È¤·¡¢Â¿»ëÅÀÉÁ²èÅª¤Î¥¢¥Õ゚¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤È¡¢Íµ¡Åª¤Ê¶ÊÀþ¤Æ゙ÉÁ¤¤¤¿¿ÈÂÎÁü¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Î2¼ïÎà¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï³Æ3850±ß¡£
◾️¥¢¥¥é¥Ê¥«¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢