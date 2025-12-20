¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Î¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¡È¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¡É¡©MC¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡õ¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¢¤¹12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë14»þ¡Á15»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡ß¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«ÀîÇ¦¤¬MC¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤òÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤Î¿Í¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤â¤¦°ì¿Í¡×¡Ä¡©´ñÀ×Åª¤Ê³ÎÎ¨¤Ç½Ð²ñ¤¨¤¿Æó¿Í¤¬½é¤á¤ÆÂÐÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Î¤«¡©º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¡¢¶Ë¶¹¤¢¤ë¤¢¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ª
´ñÀ×Åª¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿Êý¡¹¤ò¡¢°¦¤ò¹þ¤á¤Æ¡È¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¡É¤È¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢Åö»þ¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¡ß¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤Î¤ª¸ß¤¤¤Î¿ÍÀ¸¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦½Ö´Ö¡¢¿·¤·¤¤µ¤¤Å¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¹¤ë¤É¤¤¼ÁÌä¡¢¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂª¤¨¤ë¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤Î¤¢¤ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ä¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¡ß¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¦¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ë¤âÃíÌÜ¡ª
¢£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Î·Ð¸³¡×¤È¤Ï!?
º£²ó¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ìÌ¾¾è¤ê½Ð¤ÆµÞÉÂ¿Í¤ò½õ¤±¤¿¿Í¡×¡¢¡ÖÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ËÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤«Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈMC¤«¤é´¶ÁÛ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¡¢¸½¼Â¤Ç½Ð¤¯¤ï¤¹¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤Ë¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Î¾ìÌÌ¡£¤½¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤ËÁø¶ø¤·¤¿°å»Õ¤¬Æó¿ÍÂ·¤¦¤È¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ç¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿¾õ¶·¡¢½èÃÖ¤ÎºÝ¤Ëº¤¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¡¢µ¡Æâ¤ÎÂ¾¤Î¾èµÒ¤ÎÍÍ»Ò¤«¤é¡¢¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê°å»Õ¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤Þ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤«¤é¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤Ê°ì¸À¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°ìÂÎ¡©
¡ÖÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤ËÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¿Í¡×¤Ï¡¢Á´¤¯°ã¤¦¾õ¶·¤ÇÍë¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿Æó¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤«¡©¤Ê¤Ë¤¬À¸»à¤òÊ¬¤±¤¿¤«¡©¸å°ä¾É¤Ï¡©¤Ê¤É¡¢¤¤¤ÄÃ¯¤Î¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£
¢£½Ð±é
MC¡§¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¡Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë
¿Ê¹Ô¡§º´Æ£¿¿ÃÎ»Ò¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥²¥¹¥È¡§¥ß¥é¡¼¥¯¥ë¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ µ×Æ»·Ã¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ÉðÆ£Í³²Ú ÀîËÜÎÉ¼ù¡Ê¥Ù¥¤¥·¥¹¡Ë
¢£±é½Ð µÈÂ¼·Ä²ð
¢£À©ºî¶¨ÎÏ ¥Ù¥¤¥·¥¹
¢£À½ºîÃøºî ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¢£ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° #¤³¤ÎÀ¤³¦