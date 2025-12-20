¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó º£Ìë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡½¡½ ´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¦¿·ÌÚÍ¥»Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª
ËÜÆü12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë9»þ¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤¤¤¤¤³¤È¤ï¤ë¤¤¤³¤È/Ëè½µÅÚÍË¤è¤ë9»þÊüÁ÷¡ËÂè10ÏÃ¡ÊºÇ½ª²ó¡Ë¤òÊüÁ÷¡£
¡È¤É¤¦¤·¤ÆÈà¤é¤Ï»¦¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÉºÇ½ª²ó¡¢º£Ìë¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡½¡½¡½¡ªËÜºî¤Ï¡¢12·î6Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤ÎAVOD¡Ê¹¹ðÉÕ¤Æ°²èÇÛ¿®¡ËºÆÀ¸²ó¿ô¡Ê8Æü´ÖºÆÀ¸¡Ë¤¬366Ëü²ó¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥ÞÎòÂå1°Ì¤ò4ÅÙÌÜ¤Î¹¹¿·¡¢¤µ¤é¤ËTVer¥È¡¼¥¿¥ëºÆÀ¸¿ô¤Ï£´,800Ëü²ó¡Ê48,126,108²ó¡¿12·î17Æü»þÅÀ¡¿´ØÏ¢Æ°²è¤ò´Þ¤à¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î¹ç·×ºÆÀ¸¿ô¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÊTVer DATA MARKETINGÄ´¤Ù¡Ë¡£
ºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢¼ç±éÆó¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡ª¤Ê¤ª¡¢ºÇ½ª²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/¡Ë¤Ë¤Æ¸ø³«Ãæ¡£
¡ã´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯ ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¿ë¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£8ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÂæËÜ¤Ï¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÌã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10ÏÃ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¸µ¤Ë¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·ëËö¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë½Ï¹Í¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È´ÆÆÄ¤«¤é°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ºÇ½ª·èÄê¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï"¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹"¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤Þ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶³Ð¤È°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ª²ó¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¿·ÌÚÍ¥»Ò ¥³¥á¥ó¥È¡ä
"ÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È"¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤Ç¤¹¡ª
9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³»¦¿Í¤ÎÈÈ¿Í¤¬È½ÌÀ¤·¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤è¤ê¥¿¡¼¥Ü¡¼¤Î»à¤Ï¹âÌÚ¤ä±à»Ò¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¾×·â¤ÈÈá¤·¤ß¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¡£
³§¤µ¤ó¿§¡¹¤Ê¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤Î¹Í»¡¤¬Àµ¤·¤¤¡¦´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âª¤¨Êý¤ä´¶¤¸Êý¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¿¿¼Â¤Ï1¤Ä¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë1¤Ä¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤µ¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ç»Ä¹ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î"ÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È"¡¡¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡©¡¡Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡©¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤Ë¡¢¤è¤êÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÁ°È¾¤Ï¤Û¤È¤ó¤É4¥«¥Ã¥È¤À¤È´ÆÆÄ¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¤É¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«»ä¼«¿È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤â¤¼¤Ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
µÓËÜ¡§¥¬¥¯¥«¥ï¥µ¥
²»³Ú¡§Jun Futamata
¼çÂê²Î¡§¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ø¥¢¥²¥ÏÄ³¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
±é½Ð¡§¼í»³½ÓÊå
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ¾Âç¡¢Ì¯±ß±àÍÎµ±
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Æ»ºäÃéµ×
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥À¥Ö
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
