¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥óMC ¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡ª¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×ÊüÁ÷·èÄê¡ª¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¬²¸¿Í¤ØÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÂç¤Î¡È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡É¤òÅÁ¤¨¤ë
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ¡Á11»þ55Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¹¬¤»¤ÊÄ¶¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡ª¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡ªÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ö¥µ¥ó¥¥å¡ª¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤Ï¡ÈºÇ¹â¤Î¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÆÃÂç¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤«¤±¤ëÈÖÁÈ¡£¿Ê¹Ô¤Ï¹âÅçºÌ¤¬Ì³¤á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏSixTONES¡¦¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅçºêÏÂ²Î»Ò¡¢Æ£ËÜÈþµ®¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ä²¸»Õ¤Ê¤É¤â¤È¤â¤È´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ø·¸À¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È±ó¤¤¤±¤É¼Â¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ª
¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬º£Ç¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤Áê¼ê¤È¤Ï!?
¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤Ë´¶¼Õ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤!? °ËÃ£·³ÃÄ¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡¦¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤ËÌ¿¤òµß¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿´¶¼Õ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î²¸¿Í¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î¥·¥ç¡¼¥Ñ¥Ö¥Í¥¿ÈäÏª¤Ê¤É¡Ä
¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤·¤«¤±¤ë¤Û¤Ã¤³¤ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª