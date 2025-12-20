À¾ÌîÌ¤É±¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Î·Ý¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¾ÌîÌ¤É±¤¬Á¢¤à½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀ¾ÌîÌ¤É±¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤½÷À¥¿¥ì¥ó¥È
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡À¾Ìî¤¬Á¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡¢²ÃÆ£°½ºÚ¡¢µÆÃÏ°¡Èþ¡¢À¾ß·Í³²Æ¥¢¥Ê¤Î4Ì¾¤À¤½¤¦¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤ÏÀ¾Ìî¤ÈÆ±¤¸»öÌ³½ê¤Ç¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£À¾Ìî¤Ï¡ÖÎëÌÚÆà¡¹¤µ¤ó¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È³èÌö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¡¢°ì»þ´ü¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤ÆÈþ¥Ü¥Ç¥£¤ÎÂç²ñ½Ð¤Æ¡¢¡ÈÂÎ¥¥ì¥¤Çä¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤âÂÎ¥¥ì¥¤Çä¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÎëÌÚÆà¡¹¤µ¤ó¤¬¡Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö»ä¤Ï¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥ì¥°Ãå¤Æ¡¢¥±¥Ä¤â½Ð¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¿åÃå¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÂçÀ®¸ù¤·¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ÏÇúÇä¤ìÃæ¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤¯¤é¤¤²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÅØÎÏ¤·¤Æ¤â¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¼¤¬°ìÀÚ¤«¤«¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤È¤Î°ã¤¤¤òÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡À¾Ìî¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¼íÌî¤Ï¡Ö°ì»þ´ü¤Í¡¢ËÍ¤âÎëÌÚÆà¡¹¤Á¤ã¤ó¤Ë¼»ÅÊ¤ò¡Ä¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¡ÖÂç¤¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·Ý¿Í¤ÎÁ°¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤«½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÏÃ¤¹¤ï¤±¡£¤½¤Î¸å¤Ë·Ý¿Í¤¬ÌÌÇò¤¯Äù¤á¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÊÎëÌÚ¤Ï¡ËÇú¾Ð¤ò¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡ª¡×¤È·Ý¿Í¤Ë¶¼°Ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤Û¤ÉÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¹¤´¤¤·ù¤À¤Ã¤¿¡¢Á¢¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£