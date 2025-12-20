230cmÃË¤Ë¾×·â¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¡Ä¡×¡¡Î°µå¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡Ö±ó¶á´¶¥Ð¥°¤ë¤ï¡×¡¡¥´¡¼¥ë²¼°µÅÝ
EASL
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊEASL¡Ë¤Ï17Æü¡¢²Æì¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÎ°µå¡½¥Þ¥«¥ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Î°µå¤¬87-81¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ª¤Î¿ÈÄ¹230¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥Ç¥°¥¢¥é¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥°¥¢¥é¤¬°µÅÝÅª¤Ê¹â¤µ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÁè¤¤¤ÇÎ°µå¤Î¿ÈÄ¹206¥»¥ó¥Á¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥¯¡¼¥ê¡¼¤ò·Ú¡¹¤ÈÄ·¤ÍÈô¤Ð¤·¤¿¡£¥¯¡¼¥ê¡¼¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©¤à¤â¡¢¥Ç¥°¥¢¥é¤ÎÄ¹¤¤¥ê¡¼¥Á¤ËÁË¤Þ¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡¢±ó¶á´¶¤¬¶¸¤¦¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥«¥ª¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿á¤ÃÈô¤Ö¥¯¡¼¥ê¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢¡×
¡ÖÊÌ¼¡¸µ¤Ç°ã¤¦¶¥µ»¤·¤Æ¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡Ä¡Ä¡×
¡Ö¥¯¡¼¥ê¡¼¤¬Èô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÇ¾Æâ¥Ð¥°¡×
¡Ö»×¤ï¤º¥¯¡¼¥ê¡¼¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥¯¡¼¥ê¡¼¤È¥«¡¼¥¯¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×
¡Ö±ó¶á´¶¥Ð¥°¤ë¡×
¡¡¥Ç¥°¥¢¥é¤Ï2020-21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ËÅìµþEX¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿34ºÐ¡£Î°µå¤Ï¥°¥ë¡¼¥×B¤Ç3»î¹ç¤ò½ª¤¨2¾¡1ÇÔ¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë