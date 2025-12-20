ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡ÙÂç¤ß¤½¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë°Ìò¤òÇ®±é¡Ö¥É¥é¤¨¤â¤ó¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³À´Ö¸«¤é¤ì¤Æ¸÷±É!!¡×
¡¡ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤¬¡¢12·î31Æü9»þÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü17»þ¤«¤é¤Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤Ë¡ã¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡ä¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤àÀÐ¸¶ÎÉ½ã
¡¡¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¤Ç¤¢¤ë¡È¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥Õ¥¡¥ó¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÌ¤Íè¤Î¿·À¸Êª¡¦¥¦¥Þ¥¿¥±¤ò¼çÌò¤ËÉÁ¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿·ºî¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¡¹ÓÌî¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¡Ù¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡¡¥¦¥Þ¥¿¥±¤È¤Ï¡¢ÇÏ¤ÈÃÝ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢22À¤µª¤Î²Ê³Ø¤¬À¸¤ó¤À¿·¤·¤¤À¸¤¤â¤Î¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¦¥Þ¥¿¥±¤È»×¤¤¤¤êÍ·¤Ö¤¿¤á¡¢¥É¥é¤¨¤â¤ó¤È¤Î¤ÓÂÀ¤¬¡ÈÌÜÅªÊÌÏÇÀ±Ãµºº¥·¥ã¥È¥ë¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¢¤ëÏÇÀ±¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎUMA¡Ê¥¦¡¼¥Þ¡ËÀ±¤Ë¤ÏÁ±ÎÉ¤Ê½»Ì±¤¿¤Á¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÈà¤é¤¬±§Ãè¤ÎÎ®¤ì¼Ô¡È¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¡É¤ËÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£UMAÀ±¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤ò´ë¤Æ¤ë¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¤È¤ÎÁè¤¤¤Ë¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤Ï´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎÉ½ã¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿UMAÀ±¤ò¹Ó¤é¤¹¡È¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥â¡¼¥¬¥óÌò¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¿¹¤Î¥ê¥È¥ë¡¦¥®¥ã¥ó¥°¡Ù¡Ê2006¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó19Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÎÉ½ã¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³ÅöÆü¡¢´ÆÆÄ¤«¤éUMAÀ±¤ä¥¹¥Í¡¼¥¯°ì²È¤ÎÀßÄê¤òÊ¹¤¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¶¥¢¥Õ¥ì¥³¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¾¯¡¹¶ìÀï¡£¡Ö²¿²ó¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡ºÇ½é¤Ï¥¢¥Ë¥áÆÈÆÃ¤Î¼Çµï¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¤É¤³¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¡©¡×¤È´ÆÆÄ¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤Ë¥»¥ê¥Õ¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç±éµ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥Õ¥ì¥³¤ò½ª¤¨¤¿ÎÉ½ã¤Ï¡¢¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¼Í¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ìò¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß63ºÐ¤ÎÎÉ½ã¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤Ï¥É¥é¤¨¤â¤óÁÏÀ®´ü¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¡×¤À¤È¤â¸ì¤ê¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£¡Ö2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÌÚÂ¼Úå¤¬¡¢¤Ê¤é¤º¼Ô°ìÌ£¤Î¼óÎÎ¡¦¥¹¥Í¡¼¥¯Ìò¤ò¡¢¥¹¥ÍÉ×¤ÎÀ¼Í¥¡¦´ØÃÒ°ì¤¬¡¢¥¹¥Í¡¼¥¯¤Ë¸Û¤ï¤ì¤¿°ÅÞ¤ÇÌÜÍø¤¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼Ìò¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£ÎÉ½ã±é¤¸¤ë¥â¡¼¥¬¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤ä¥¹¥ÍÉ×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÌòÊÁ¤Ç¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¤Î¤ÓÂÀ¤¿¤Á¤ÏUMAÀ±¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤Ï¡¢ÎÉ½ã¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤óÂç¤ß¤½¤«¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤È¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤Ç¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤â¼Â»Ü¡£ÁíÀª100Ì¾¤Ë¡ÖÀîºê»Ô Æ£»Ò¡¦F¡¦ÉÔÆóÍº¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Î¥é¥Ð¡¼¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê¸áÇ¯¡Ë¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¾Ü¤·¤¤±þÊçÊýË¡¤Ï¡¢¥ª¥ó¥¨¥¢¤ª¤è¤ÓÈÖÁÈ¸ø¼°HP¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ËÜÆü12·î20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÏÂç¤²¤ó¤«¡Ù¤È¡Ø¥ª¥³¥Î¥ß¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅß¥¥ã¥ó¥×¡Ù¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£ËÜÆü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ØÂç¤ß¤½¤«¤À¤è¡ª¥É¥é¤¨¤â¤ó1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë!!¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ12·î31Æü9»þÊüÁ÷¡£
¢¨ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡Ê¥â¡¼¥¬¥óÌò¡Ë
¡½¡½º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Ï¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤â°ì½ï¤ËÇ¯¤ÎÀ¥¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ä»ä¤â¤½¤³¤Ë²Ã¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡À¼Í¥¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¥ï¡¼¥ë¥É¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£º£ÅÙ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Ìò¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡ËÍ¤Ï¸½ºß¡¢63ºÐ¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤Ë³ØÇ¯»ï¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¤¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤é¤Ï¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ÎÁÏÀ¤´ü¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤Âå¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ï¤¹¤³¤·¤Õ¤·¤®¤ÊºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤âÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤ò¤Ò¤È¤ÄÁª¤Ö¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡ËÍ¡¢ºÇ¶á¡¢³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢»þº¹¤¬¥Ä¥é¥¤¤Î¤è¡Ä¡£¤À¤«¤é¡È¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡É¤À¤Ê¡ª¡¡Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡¢¤Û¤·¤¤¤Ò¤ß¤ÄÆ»¶ñ¤Ë¤âÌ´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¡ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¥»¥ê¥Õ¤ò³Ð¤¨¤ë¤¿¤á¡È¥¢¥ó¥¥Ñ¥ó¡É¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡ËËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¾¡¼ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡Ä°Åµ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤â½ª¤ï¤ê¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤ÎºÇ¸å¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
