¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡Ö¥Ô¥¶¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ó¤À¤¯¤ì¤ÎµÊ±ì¼Ô¡×¤ä¤á¤¿ÍýÍ³
¥¨¥É¡¦¥·¡¼¥é¥ó¡Ê34ºÐ¡Ë¤¬¡¢¡È°û¤ó¤À¤¯¤ì¡É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤ä¤á¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥Ü¡¼¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë2020Ç¯¤ËÄ¹½÷¥é¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¡¢2022Ç¯¤Ë¼¡½÷¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¨¥É¤Ï¡¢Éã¿Æ¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥á¥ó¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹»ïUKÈÇ¤Ë¥¨¥É¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¡Ê·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤¬¡ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ô¥¶¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ó¤À¤¯¤ì¤ÎµÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï30Âå¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1¥¥í°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½é¤á¤Æ10¥¥íÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Ç¤â¤ª¼ò¤Ï°û¤à¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢ËèÆü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¡¢Í§¿Í¤È¥ï¥¤¥ó¤ò1ËÜ¶õ¤±¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢20Ê¬¤Û¤É¤ÇÌ¼¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°û¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¢¤ëÉã¿Æ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÊ¥Á¥§¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥Ü¡¼¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë2020Ç¯¤ËÄ¹½÷¥é¥¤¥é¤Á¤ã¤ó¡¢2022Ç¯¤Ë¼¡½÷¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¨¥É¤Ï¡¢Éã¿Æ¤é¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¥á¥ó¥º¡¦¥Ø¥ë¥¹»ïUKÈÇ¤Ë¥¨¥É¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÍ¤ÎÀ¸³è¤Ë¡Ê·ò¹¯Åª¤ÊÊë¤é¤·¤¬¡ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥Ô¥¶¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê°û¤ó¤À¤¯¤ì¤ÎµÊ±ì¼Ô¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï30Âå¤Î¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¤ÁªÂò¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤Í¡×
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï1¥¥í°Ê¾åÁö¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç½é¤á¤Æ10¥¥íÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ëº£¤Ï30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÌ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢º£¤Ç¤â¤ª¼ò¤Ï°û¤à¡£ÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤ó¤À¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¡¢ËèÆü¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¡¢Í§¿Í¤È¥ï¥¤¥ó¤ò1ËÜ¶õ¤±¤ÆÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¸å¡¢20Ê¬¤Û¤É¤ÇÌ¼¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤·¤ó¤É¤¤»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°û¤à¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìë¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÀÕÇ¤´¶¤¢¤ëÉã¿Æ¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤â¸«¤¿ÌÜ¤âÎÉ¤¯¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£