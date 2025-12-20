¡ÚÁ´ÆüËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿£Ó£Ð¼ó°Ì¡¡¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¶Ê½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³ÑÌîÈ»ÅÍ»á¤â±þ±ç
¢¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡¡·ó¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÁª¹Í²ñ¡¡Âè£±Æü¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ëÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬³«Ëë¡£ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹»°±º²ÂÀ¸¡Ê¤«¤ª¡¢£²£°¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡á¤¬£¹£µ¡¦£¶£µÅÀ¤Ç£²°ÌÈ¯¿Ê¤·¤¿¡£¤·Îõ¤ÊÂåÉ½£³ÏÈÌÜ¤ÎÁè¤¤¤ÇÁ°¿Ê¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¾å°Ì¤ò»à¼é¤·¡¢Ì´¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤ØÆ»¤ò³«¤¯¡££±°Ì¤Ï¸°»³Í¥¿¿¡Ê£²£²¡Ë¡á¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡á¤¬£±£°£´¡¦£²£·ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤Î°ìÈ¯ÆâÄê¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡±éµ»¸å¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¸°»³¤Ï¡¢£Ó£Ð¤Ç£²°Ì¤Ë£¸¡¦£¶£²º¹¤ò¤Ä¤±¤ë´ÓÏ½¤Î¼ó°ÌÈ¯¿Ê¡£¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤¿¡×¡££²Âç²ñÏ¢Â³¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Î£´²óÅ¾¡½£³²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç£´¡¦£°£·ÅÀ¡¢Â³¤¯£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ç¤Ï£´¡¦£±£¶ÅÀ¤Î½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ê£Ç£Ï£Å¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£Ê£¿ôÁª¼ê¤«¤éÈ½Äê¤Î¸·¤·¤µ¤Ø¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤ëÃæ¡¢¥¹¥Ô¥ó¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥×¤âÍ£°ìÁ´¤ÆºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤í¤¨¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤«¤±¤Æ¤â¡Ö¤´°¦ÕÈ¡Ê¤¢¤¤¤¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¸°»³¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Á¤ÇÁ´¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤³¤Ê¤»¤¿¡£¤¹¤´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Âç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ó£Ð¡Ö£É¡¡£×£É£Ó£È¡×¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¡¢¸°»³¤Îº£µ¨¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¶Ê¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³ÑÌîÈ»ÅÍ»á¤¬´ÑÀï¡£³ÑÌî»á¤¬¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¨¡¼¥ë¤ò´õË¾¤·¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÌÌ¤ÎÀÊ¤Ç¡Ê¼«¿È¤Î¡Ë¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Î¸°»³¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¹â¤Þ¤ê¡Ö¶Ê¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç±é¤¸ÀÚ¤ì¤¿¡×¤È¡È²¸ÊÖ¤·¡É¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤ËÂ¨ÆâÄê¡££±£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿£´Ç¯Á°¤Ï¡Ö±©À¸¡Ê·ë¸¹¡Ë¤¯¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡Ê±§Ìî¡Ë¾»Ëá¤¯¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÄÉ¤¦Î©¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÄºÅÀ¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÄÌ²áÅÀ¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊÂçÃ«¡¡æÆÂÀ¡Ë