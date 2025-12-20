¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ë¡Ä¡×¤Î¿¿¤Îºî¼Ô¤Ï¡©¡¡Å·ºÍ¶¸²Î»Õ¡¦ÂÀÅÄÆîÀ¦¤¬²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À°Õ³°¤Ê¿ÍÀ¸
¡¡Â¼ÌÚÍò¤µ¤ó¤Î¿·´©¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ê¸É®¤ÎºÍÇ½¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢¶¸²Î¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ì¤«¤»¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦¡£Ê¿²ì¸»Æâ¤äÄÕ²°½Å»°Ïº¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½¿Í¤¿¤Á¤¬³èÌö¤·¡¢½ÐÈÇÊ¸²½¤¬Î´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿ÅÄ¾Â»þÂå¤Ë¡¢¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÆîÀ¦¤À¤¬¡¢¸åÇ¯¤Ï¤½¤ÎÉ®¤òÀÞ¤ê¡¢ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£ÆîÀ¦¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ëµû¤â¤¹¤ß¤«¤Í¤Æ¡Ä¡×¤Îºî¼Ô¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
¡½¡½¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿ÂçÅÄÆîÀ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿ÍÊª¤ËÃåÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡ÆîÀ¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿¡Ø¤Þ¤¿¤¦¤É¡Ù¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ç¤·¤¿¡£»ËÎÁ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë°ÕÃÎ¡Ê¤ª¤¤È¤â¡Ë¤¬¹¾¸Í¾ëÆâ¤Ç»Â¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤ÎµÏ¿¤ò¡¢ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤À¤Ã¤¿ÆîÀ¦¤¬½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎµÏ¿¤¬Èó¾ï¤ËÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢´°àú¤Ê·Á¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡ÄÃ¯¤«¤¬Ã¯¤«¤ò»Â¤Ã¤¿¸å¡¢¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤³¤ò¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Æ¤ó¤Æ¤ó¤ÈÅÀÀþ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¸½ÂåÅª¤Ê¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆîÀ¦¤Î¶¸²Î¤Ê¤É¤òËÜ³ÊÅª¤ËÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂçÅÄÆîÀ¦¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬¼ºµÓ¤·¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¤Ë±Ó¤Þ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÇò²Ï¤ÎÀ¶¤¤Ëµû¤â¤¹¤ß¤«¤Í¤Æ ¤â¤È¤ÎÂù¤ê¤ÎÅÄ¾Â¤³¤Ò¤·¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¸²Î¤Îºî¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡»ä¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤³¤Î²Î¤ÏÃ¯¤¬±Ó¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ä¤Ê¤ê¤Î²óÅú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤òºîÃæ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÆîÀ¦¤ÎÁ´½¸¤Ê¤É¤ò¤º¤Ã¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Èà¤ÏÀ¯¼£¸þ¤¤Î²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë±Ó¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤³¤Î²Î¤ò±Ó¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢É½¤Ë¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤Î²Î¤¬±Ó¤Þ¤ì¤¿»þÂåÇØ·Ê¤Ï¡¢Â¼ÌÚ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤Ä¤Ö¤í¡Ù¤ä¡Ø¤Þ¤¿¤¦¤É¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë´Ø¿´¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡¤¨¤¨¡¢¤È¤Æ¤â¹¥¤¤ÊÌÌÇò¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¸½Âå¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤¬ÏÅÏ¨¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢°Õ¼¡¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¤Î¾¾Ê¿Äê¿®¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÄ¾ÂÀ¯¼£¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Í³¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÅÄ¾Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¼«Í³¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤µ¤»¤¿¡£Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î³«Âó¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢³°¹ñ¤È¤Î¸ò°×¤òÌÏº÷¤·¤¿¤ê¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¶ä¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤¶âÍ»¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò»î¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¤Í¡£
Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ä¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀîÌø¤Î¤è¤¦¤Ë¶¸²Î¤ò
¡½¡½¡Ø¿ý¤Á¤ç¤Ã¤Á¤ç¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤ÎÞ¯Íî¤äÆÜÃÎ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë³ØÌä¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢½îÌ±¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç³Ø¼±¤¬¹â¤¤¿Í¤¬ÂçÀª¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤¬¿·Ê¹¤ä»¨»ï¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤´¤¯¼«Á³¤Ë¾ðÊó¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¸²Î¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÏÂ²Î¤Î·Á¼°¤Ç¤¢¤ë¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¡¦¼·¡¦¼·¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä¡¢É÷»É¤äÈéÆù¡¢³ê·Î¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Â¯¸ì¤ä¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤¤¤¦¤È¡Öº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤È¤«¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óÀîÌø¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤â²¿¤â¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í¡¹¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¼ò¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¿¤«µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¸ä³Ú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¸²Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤é¤ÎÌë¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´ÁÊ¸¤ÎÁÇÍÜ¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ñÏÃ¤ÎÃæ¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÎÊã¤äÍûÇò¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤ê¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Î´ÁÊ¸¤ÎÁÇÍÜ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½îÌ±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤«¤é¸«¤ë¤ÈÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¶µÍÜ¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Ç¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÁÇÃÏ¤¬³§¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¶¸²Î¤È¤¤¤¦¤ÈÆñ¤·¤¯Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤¬Æü¡¹¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤È¤Æ¤â¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÌ¾¤ò¤â¤ÄÅ·ºÍ¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î
¡½¡½¤µ¤é¤ËËÜ½ñ¤ÎºÇÂç¤ÎÆÉ¤ß¤É¤³¤í¤Ï¡¢ÆîÀ¦¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÁ´ÊÔ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡ÆîÀ¦¤Î¿ÍÀ¸¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¶¸²Î»Õ¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¾À¼¤ò¼Î¤Æ¡¢ËëÉÜ¤ÎÌò¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÅÐÍÑ»î¸³¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Èà¤Ï¤½¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤È²ò¤±¤Ê¤¤Ææ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÊ¸¿Í¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬Ç§¤á¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤µ¤éÌò¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÀ¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢Ìò¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é½ñÎà¤ò½ñ¤¼Ì¤¹¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤½¤¦¤Ê»Å»ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âËëÍù¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ©»Ò¤ÎÂ¸ºß¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÃæ¤Ë¤¢¤ëÂçÅÄ¤Î²È¤Ë»þÀÞ¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖËâ¡×¤ÎË¨²ê¡¢¤Ä¤Þ¤êÂ©»Ò¤µ¤ó¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆîÀ¦¼«¿È¤¬»ËÎÁ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï»Ë¼Â¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î¸æ²È¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤Ï·è¤·¤Æ³Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢Â©»Ò¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿Êë¤é¤·¤ò¡¢ËèÇ¯·è¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊÆ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊë¤é¤·¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆîÀ¦¤Îµ¶¤é¤¶¤ë¿Æ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÅÄÆîÀ¦¤Ï¡¢éæ»³¿Í¡Ê¤·¤ç¤¯¤µ¤ó¤¸¤ó¡Ë¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÌ¾Á°¡¢¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Â¼ÌÚ¡§¡¡¤¨¤¨¡¢»ä¤âÄ¹¤¤¤³¤È¡¢3¡¢4¿Í¤¯¤é¤¤Á´¤¯¤ÎÊÌ¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢Á´Éô¡¢ÂçÅÄÆîÀ¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÃæ¤Ç¤â¡¢È¹ÊÝ¸Ê°ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ì¤Ä¤ÎÌ¾Á°¤À¤±¤Ç¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½¸À¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±Â¿ºÍ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¡¢Èà¤¬ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÄ¾¼¡Ïº¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î´é¤ò»ý¤ÄÈà¤¬¡¢¤¿¤À°ì¿Í¤Î¡ÖÄ¾¼¡Ïº¡×¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¸þ¤¹ç¤¦Êª¸ì¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êÅ·ºÍ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÆîÀ¦¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢·ë¶É¤¤¤Á¤Ð¤ó¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂ©»Ò¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡£¡ÖÊ¸²½¤«¡×¡Ö²ÈÂ²¤«¡×¡¢¤½¤Î³ëÆ£¤ÎËö¤ËÈà¤¬Áª¤ó¤ÀÆ»¤ò¡¢¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
