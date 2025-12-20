¡Ú´±Å¡´´Éô¡È³ËÊÝÍ¡ÉÈ¯¸À¤¬ÇÈÌæ¡ÛÊÆÃæ¤¬¡Ö¼êÂÇ¤Á¡×¤Ê¤éÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¿È¤ò¼é¤ë¡©¡¡ÀìÌç²È3¿Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î³ËÊÝÍ¡×¤òÅ°ÄìµÄÏÀ
¡¡°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼óÁê´±Å¡´´Éô¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö»ä¤Ï³ËÊÝÍ¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸µÎ¦¾¤Ç¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¡ÖÆîÀ¾¥·¥Õ¥È¡×¤Î¸½¾ì¤òÃÎ¤ëÍÑÅÄÏÂ¿Î»á
¡¡¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×1·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¿ÀÊÝ¸¬»á¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¶µ¼ø¤Î¾®¹õ°ìÀµ»á¡¢¸µÎ¦¾¤ÎÍÑÅÄÏÂ¿Î»á¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ê¤·¤Ë¡Ö³Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìµÄÏÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
ÊÆÃæ¤Î¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤Ï´í¤Ê¤¤
¡¡¿ÀÊÝ¡¡ÃÏÀ¯³ØÅª¤ÊµÕÀâ¤È¤·¤Æ¡¢Âç¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÃÏ°è¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ëÂ¦ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂê¤¬ÀìÌç¤Î·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¿ÀÊÝ¸¬»á¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¾®¹õ¡¡Àè¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤â¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÌäÂê¤ÇµÞ½ê¤òÆÍ¤«¤ì¤¿ÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬ºÇ¤â·üÇ°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Æî¥·¥Ê³¤¤Î´ÉÍý¤ò´Þ¤á¡¢ÊÆÃæ¤¬¡È¼êÂÇ¤Á¡É¤ò¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¼«Ê¬¤Î¿È¤ò¤É¤¦¼é¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÂæÏÑ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆÃæ¤¬¼ê¤ò°®¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÀÊÝ¡¡¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ËÃÆÆ¬¤Ï600È¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢2030Ç¯Âå¤Ë¤Ï1500È¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÀèÀ©¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢»ÄÂ¸¤¹¤ë³ËÊ¼´ï¤ÇÊóÉü¹¶·â¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÂèÆó·âÇ½ÎÏ¡×¤¬³Î¼Â¤ËÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½ÀÆðÈ¿±þÅª¤ÊÀïÆ®Ç½ÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎäÀï´ü¤ÎÊÆ¥½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆÃæ¤Ë¸ß¤¤¤¬¼ê½Ð¤·¤Ç¤¤Ê¤¤Áê¸ßÀÈ¼åÀ¤Î¾õ¶·¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÑÅÄ¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤é¸«¤ÆÆüËÜ¤Ï¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÖÂçÀÚ¤À¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÊÆÃæÏª¤ÎÂç¹ñ´ÖÃá½ø¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö´Ë¾×¹ñ¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î³Ë¤Î»±¡×¤ò¤¢¤Æ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á°¤Ç¡Ö³ËÊÝÍ¡×¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¹õ¡¡·³»öÅª¹çÍýÀ¤À¤±¤ò½ã¿è¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¤â³ËÊÝÍ¤ÎÊý¸þÀ¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¸µ´±Î½¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÀ¯ºö¡×¤È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¶Ë¤á¤ÆÇº¤Þ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÏÍ£°ì¤ÎÈïÇú¹ñ¤Ç¡¢³ËÊÝÍ¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éØß¤é¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£·ûË¡²þÀµ¤âÉ¬Í×¤«¤â¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇÀ¯¸¢¤¬¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊÀ¯¼£Åª»ñËÜ¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ãæ´Ú¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ¹ñ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö³Ë¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¡¿ÀÊÝ¡¡¡Ö¼«¹ñ¤Ë¤è¤ë³ËÊÝÍ¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÇ½ªÃÊ³¬¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆµÄÏÀ¤ÎÐÙ¾å¤Ë¤ÏºÜ¤»¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤È¤·¤Æ¤Þ¤º¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¤Ë¤è¤ë¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤ò³Î¼Â¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙ¤Å¤¯¤ê¤È¼ÂÌ³¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç¤¹¡£
¡¡24Ç¯7·î¡¢¡Ö³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆ³ÕÎ½²ñ¹ç¡×¤¬½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢12·î¤Ë¤Ï¡ÖÆüÊÆÀ¯ÉÜ´Ö¤Î³ÈÂçÍÞ»ß¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤âÄù·ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³ËÀïÎ¬¤ä³Ë±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüÊÆ¶¨µÄ¤òÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¿¼¤á¡¢³ÈÂçÍÞ»ß¤Î¿®ÍêÀ¤ò¤É¤¦¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¶ñÂÎÅª¤ËµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Åý¹ç¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ¶õ¤Î¶¯²½¤ä¡¢ÄÌ¾ïÀïÎÏ¤Ë¤è¤ëÄ¹µ÷Î¥ÂÇ·âÇ½ÎÏ¡ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥É¥ª¥ÕËÉ±Ò¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÍÞ»ß¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò»Ù¤¨¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬ÆÈ¼«¤Î³ËÉðÁõ¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤¬Íè¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÊÆ¹ñ¤Î³Ë¤Î»±¤¬µ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¡£³ËÉðÁõ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÍÞ»ßÂÎ·Ï¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤Ë¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ê¼ê½ç¤ÈÁ°Äó¾ò·ï¤òÆ§¤ó¤À¤¦¤¨¤Ç½é¤á¤ÆµÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾®¹õ¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢°ÂÊÝ´ØÏ¢»°Ê¸½ñ¤ÎÍèÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Î²þÄê¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢Èó³Ë»°¸¶Â§¤Î¡Ö»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡×¤ò¸«Ä¾¤¹µÄÏÀ¤òÍ¿ÅÞÆâ¤Ç³«»Ï¤¹¤ëÊóÆ»¤â¡£µÄÏÀ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³Ë¶¦Í¡Ê¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡×¡Ê³ËÊÝÍ¹ñ¤¬¼«¹ñ¤Î³ËÊ¼´ï¤òÆ±ÌÁ¹ñ¤ÎÎÎÅÚÆâ¤ËÇÛÈ÷¤·¡¢¶¦Æ±¤Ç±¿ÍÑ¤¹¤ëÀ¯ºö¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡¡ÍÑÅÄ¡¡¡Ö¤Ä¤Ê¤®¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤êÆÀ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢³Ë¤Î»ÈÍÑ¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¹ñ¤Î°Õ»×¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö³Ë¶¦Í¡×¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ÀÊÝ¡¡¡Ö³Ë¶¦Í¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤º²¤½£NATO¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬ÁÛµ¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î²¤½£·¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÎ¬´Ä¶¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÀ°¹çÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡22Ç¯¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¡Ö³Ë¶¦Í¤ÎµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¯¿®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ä¤â¼«Ì±ÅÞ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ´ºº²ñ¤Ë¾·¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¿½¤·¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ë¶¦Í¤ÏÎäÀï´ü¤Î²¤½£¤ÇÊÆ¹ñ¤ÈNATO½ô¹ñ¤¬ÅìÂ¦¿Ø±Ä¤È¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÀß·×¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹Ò¶õÀïÎÏ¤ä±¿ÍÑ¹½ÁÛ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢³Ë¡¦Èó³ËÎ¾ÍÑ¤ÎÀïÆ®µ¡¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÅê²¼·¿³ËÇúÃÆ¤òÅëºÜ¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÀï·×²è¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬Í¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ÆüÊÆ³ÈÂçÍÞ»ß¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Í»ö¤Ë¤ª¤±¤ëÊÆ¹ñ¤Î³Ë±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ»×·èÄê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤ÎÀïÎ¬´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ÇÊÆ¹ñ¤Î³ËÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÍÞ»ß¤Î¿®ÍêÀ¤ò¹â¤á¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¡Ö³Ë¶¦Í¡×¤ò¡ÈÈ¾³ËÉðÁõÏÀ¡É¤È¤·¤Æ¾ð½ïÅª¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÍÞ»ß¤Î¼Â¸úÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¾®¹õ¡¡Æ±´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤À¼ÂºÝ¤ËÊÆ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ë¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÁêÅö¡¢¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎºÇ¿·±Ô¤ÎSLBM¡ÖµðÏ²3¡×¤Ï¡¢¼ÍÄø¤¬1Ëü2000¥¥í¤ÇÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ò³Ë¹¶·â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤ò³Ë¹¶·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¼«¹ñÌ±¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ò¼é¤ë¤Î¤«¡£Âç¤¤¤Ëµ¿Ìä¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÊÝ¡¡ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢³Ë¤ò¤á¤°¤ë¡Ö¡ÊÆ±ÌÁ¹ñ´Ö¤Î¡Ë¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¤Í¡£Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢ÂÐËÌÄ«Á¯¸ò¾Ä¤Ë¤Î¤¾¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖICBM¤Î³«È¯¡¦ÇÛÈ÷¤òÅà·ë¤µ¤»¡¢ÊÆËÜÅÚ¤Î°ÂÁ´¤ò¤Ò¤È¤Þ¤º³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤â¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤¬ËÜÅÚËÉ±Ò¤òÍ¥Àè¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆü´Ú¤Î´Ö¤ÇÍø³²¤ÎÉÔ°ìÃ×¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÌÄ«Á¯¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤³¤òÆÍ¤¤¤Æ³Ë¹¶·â¤Î×ø³å¤ò¶¯¤á¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆü´Ú¤ÎÊ¬ÃÇ¡Ê¥Ç¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡Ë¤ò¿Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ÍÑÅÄ¡¡¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¸°¤Ï¡¢17Ç¯¤ËÊÆÎ¦·³¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¿ÎÎ°èÇ¤Ì³ÉôÂâ¡ÖMDTF¡×¤Ç¤¹¡£Ãæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò³Ë¿´¤È¤·¤Æ±§Ãè¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¶õ´Ö¤Ê¤É¤Ë¤âÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ë°ìÉôÇÛÈ÷¤µ¤ì¤¿°Ê³°¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÆ¹ñËÜÅÚ¤ä²¤½£¡£ÆüËÜ¤Ë¤ÏÇÛÈ÷¤µ¤ì¤º¡¢¡Ö³Ë¤Î»±¡×¤òÃ´ÊÝ¤¹¤Ù¤Ãæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÏÆüËÜ¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÎäÀï»þÂå¤Ë³Ë¤Î¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë²¤½£¤Ë¥Ñ¡¼¥·¥ó¥°¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÇÛÈ÷¤·¤¿»öÎã¤òËº¤ì¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï²¿¤â¤»¤ºÊÆ¹ñ¤Î³ËÍÞ»ß¤ò¼«¤éÃÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÊÝ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Ã»¡¦Ãæµ÷Î¥¤ÇÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÂÇ·â¤¬²ÄÇ½¤Ê³ËÀïÎÏ¤Ï¡¢³ÈÂçÍÞ»ß¤Î¿®ÍêÀ¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Î³ËÀïÎ¬¸«Ä¾¤·¤Ç°ì»þ¡¢µÄÏÀ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢²¼¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï³ËÉðÁõÏÀ¤¬À¹¤ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³ËÉðÁõ»Ù»ý¤¬6¡Á7³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÌ¿±¿¤òÂ¾¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ê
¡¡ÍÑÅÄ¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤ëÄ¾Á°¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤ÈÄ¾ÀÜ¡¢Ë¤²Ð¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³ËÀïÁè¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆ±¤¸Íý¶þ¤ÇÊÆ¹ñ¤ÏËÌÄ«Á¯¤äÃæ¹ñ¤È¤âÀï¤ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ú¹ñ¤Ï¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢³ËÊÝÍ»¿À®ÇÉ¤¬·ãÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¯¥Ê¥Þ¥é¹ñËÉÄ¹´±¡¢¥¥Ã¥·¥ó¥¸¥ã¡¼¹ñÌ³Ä¹´±¤Ê¤É¤ÏÂà´±¸å¤Ë¡ÖÆ±ÌÁ¹ñ¤ò¼é¤ë°Ù¤ËÂ¾¤Î³ËÊÝÍ¹ñ¤ÈÀïÁè¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿ÁªÂò»è¤Ï¡¢¡Ê1¡ËÃæ¹ñ¤Î·³Ìç¤Ë¹ß¤ë¤«¡¢¡Ê2¡ËÎôÀª¤Î¤Þ¤ÞÄÌ¾ïÀïÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤¹¤«¡¢¡Ê3¡Ë³Ë¤òÊÝÍ¤·¼«Î©¤¹¤ë¤«¤Î»°Âò¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó11500»ú¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×1·î¹æ¤È¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÍÑÅÄÏÂ¿Î¡ß¿ÀÊÝ¸¬¡ß¾®¹õ°ìÀµ¡Ö¹â»Ô¼óÁê¡Ø»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡Ù¸«Ä¾¤·¤Ç¤Ï´Å¤¤¡ÄÃæ¹ñ¤Ë¤Ï³ËÊÝÍ¤âÁªÂò»è¤À¡×¡Ë¡£Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÂÐÃæÀïÎ¬¡×
¡¦¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤Ï¡ÖÆüËÜÍ»ö¡×¤«¡©
¡ÊÍÑÅÄ ÏÂ¿Î,¿ÀÊÝ ¸¬,¾®¹õ °ìÀµ¡¿Ê¸éº½Õ½© 2026Ç¯1·î¹æ¡Ë