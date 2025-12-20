ÅÄËÒ¤½¤é¼ç±é¡Øº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¶¦±é¼Ô²ò¶Ø¡¡ÎëÀî¼ÓÍ³¡õ¿ûÅÄ°¦µ®¡õÊ¿Ìî°½¡õÂ¼ÅÄÍº¹À¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ÅÄËÒ¤½¤é¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Øº£Æü¤â¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê29Æü¡¡¿¼0¡§00¡Á¡Ë¤Ç¶ÌÌÚ±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹õÉô¤Á¤Ê¤È½©ÅÄ¼®Íü±é¤¸¤ë¥«¥ì¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡¦±óÆ£²ÆÈþ¤ò¼è¤ê´¬¤¯¶¦±é¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Ç¤ªÊì¤µ¤óÌò¤òÌ³¤á¤ëÊ¿Ìî°½
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢Web¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ØÃÝ¥³¥ß¡ª¡Ù(ÃÝ½ñË¼)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¡¦Æ£Àî¤è¤ÄÍÕ¡¢ºî²è¡¦¤¢¤Å¤Þãù»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ºî¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤ÎÏ·ÊÞ¥«¥ì¡¼¤äÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¤ªÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¡¢ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ¤¤¿½÷»ÒÂçÀ¸¡¦¹õÉô¤Á¤Ê¤¬¡¢¥«¥ì¡¼°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë±óÆ£²ÆÈþ¤äÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥«¥ì¡¼¤ÎÌ¾Å¹¤Ç¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤¤¿Ô¤¯¤¹ÀÄ½Õ¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¸ÉÆÈ¤Î¥°¥ë¥á¡Ù¤ä¡ØÈÕ¼à¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿ËÌÈªÎ¶°ì»á¡£¡È¥°¥ë¥á¥É¥é¥Þ¡É¤ò¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯»£¤ë¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡¢ËÌÈª´ÆÆÄ¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Á¤Ê¤¿¤Á¤äÌ¾Å¹¤Î¥«¥ì¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤È²ÆÈþ¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÃÝÂ¼¹áºÚÌò¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤Î»³ÅÄ¾°»Ò¤Ë¤è¤ë¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¤¤ß¤Î¿§¡Ù¤Ç¡¢1600¿Í¤ËµÚ¤Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¼ç¿Í¸øÌò¤ËÁª¤Ð¤ìÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï±Ç²è¡Ø°ä½ñ¡¢¸ø³«¡£¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù(TBS)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÎëÀî¼ÓÍ³¡£Æ±¤¸¤¯¤Á¤Ê¤È²ÆÈþ¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¦·ÚÅÄ¤â¤âÌò¤Ë¤Ï¡¢6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡Ê¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¿ûÅÄ°¦µ®¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ÎÊì¡¦¹õÉô²Â½ãÌò¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¾Ð¥¥¤»¤§¤ë¤¹¤Þ¤ó¡Ù(Prime Video)¤Î½Ð±é¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¯¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡ØÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¤ÎÍ«Ýµ¡Ù¡ØONE PIECE¡Ù¡ØDEATH NOTE¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ò»ý¤ÄÊ¿Ìî°½¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Á¤Ê¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤¹¤ëÎÀ¤Î´ÉÍý¿Í¡¦»³Àî·ò»°ÏºÌò¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥ó¥Ü¡¼¤Î½÷¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤³¤²¡Ù¤Î±éµ»¤Ë¤è¤êÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤äÊóÃÎ±Ç²è¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦Â¼ÅÄÍº¹À¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£ÎëÀî¼ÓÍ³
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤À¤¢¤È¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤°¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¹¤òÊâ¤¯¤Èº£¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¡È¥«¥ì¡¼¡É¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÃæ¤â¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥ì¡¼¤¬ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤ò¤°¡¼¤°¡¼ÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê³§¤µ¤ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë»É·ãÅª¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¿ûÅÄ°¦µ®
·ÚÅÄ¤â¤âÌò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¤Ç¤¹¡£¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªÍÎÉþ¤È¥«¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê°¦¤é¤·¤¤½÷¤Î»Ò¤Ç¤¹¡£¥«¥ì¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ê4¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡ª½éÄ©Àï¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò¤´°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¿Ìî°½
¤ª¤Õ¤¯¤í¤ÎÌ£Ã´Åö¤ÎÊ¿Ìî°½¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌ¾Å¹¤Î¥«¥ì¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥«¥ì¡¼¤¬°ìÈÖ¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Á¤Ó¤Á¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È²¹¤«¤Ê²ÈÄí¤Î¿©Âî¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿Ìî²È¤Ï¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¥«¥ì¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ªÍÄ¤¤º¢¥«¥ì¡¼¤Ë¤ªÆù¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÃÎ¤ê¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢°ÊÍè¼Â²È¤Ç¿©¤Ù¤ë¥«¥ì¡¼¤ËÆÃÊÌ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î¤´²ÈÄí¤Ï¡¢²¿¥«¥ì¡¼¤Ç¤¹¤«¡©¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Â¼ÅÄÍº¹À
¥«¥ì¡¼¤¬Âêºà¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡ªËÜÅö¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤¿¤Þ¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¥ë¡¼¤Ë¤Ä¤¤¹á¿ÉÎÁ¤òÆþ¤ì²á¤®¤Æ¡ÖÍ¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤È²ÈÂ²¤ËÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¤Ç¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤òºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤Ã¤È¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤¿¸å¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¤òÁß¤Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¡¢¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ëºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª
