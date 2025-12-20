ÊÆÄ¹´±¡ÖÆüÃæÁÐÊý¤È¶¨ÎÏ¡×¡¡»É·ã²óÈò¤Ø¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï19Æü¡¢ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©·ã²½¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¯¸Ç¤ÊÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÀ¸»ºÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÂÐÃæËÇ°×¸ò¾Ä¤äÍèÇ¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¸ªÆþ¤ì¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ò»É·ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¹ñÌ³¾Ê¤Ç³«¤¤¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ª»á¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÆüÃæ¤ÎÂÐÎ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ÛÄ¥¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂ¸ºß¤·¡¢¶Ñ¹Õ¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤ÃÏ°è¤ÎÎÏ³Ø¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤È¶¨ÎÏ¤Î¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤äÍ»Ö¹ñ¤Ø¤Î¡Ö³Î¸Ç¤¿¤ë´ØÍ¿¡×¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¾å±¡µÄ°÷»þÂå¡¢ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿¡£¹ñÌ³Ä¹´±½¢Ç¤¸å¤Ï·ÐºÑÅªÍø±×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Õ¸þ¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£