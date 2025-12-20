¡Ö¤Ç¤â¡¢2°Ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×ÆüËÜÀ½Å´²ñÄ¹¡¦¶¶ËÜ±ÑÆó»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡Ò°µÅÝÅª1°Ì¡Ó¤ÎÀïÎ¬¡¡Çã¼ý·à¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ôã·Æ£¥¸¥ó»á¤ÈÂÐÃÌ¡Õ
¤Ê¤¼ÆüËÜÀ½Å´¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÇã¼ý¤·¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜÀ½Å´²ñÄ¹¡¦¶¶ËÜ±ÑÆó»á¤¬¡¢Çã¼ý¤Î¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂÐÃÌÁê¼ê¤ÏÅê»ñ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îã·Æ£¥¸¥ó»á¤À¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüÅ´²ñÄ¹¤Î¶¶ËÜ±ÑÆó»á¤Ï¡¢¼Ò°÷100¿Í°Ê¾å¤òUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡Ö2°Ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Í³¤ÊËÇ°×¤ÈÅê»ñ¤ò¼é¤ëWTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¥ë¡¼¥ë¤Î²¼¤Ç¡¢ÈË±É¤òµý¼õ¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¼«¹ñÍ¥°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼çÍ×¹ñ¤¬»º¶ÈÀ¯ºö¤ò¶¥¤¦»þÂå¤ËÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â»Ô¾ì¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯²½¤¬¿Ê¤àÁ°Äó¤Ç³¤³°ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï2019Ç¯4·î¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤ÇÀ½Å´½ê¤òÇã¼ý¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¿¥¤¤Ç¤âÂçµ¬ÌÏ¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤ò¾µÇ§¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï2024Ç¯¡¢¼çÍ×¤Ê»ö¶È¤ÎÅ±Âà¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Å´¹Ý¶È³¦¤ÇÃæ¹ñ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤Î55¡ó¤òÀê¤á¤ëºÇÂç»Ô¾ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¾ò·ï¤¬Æó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤ÏÆâ¼û¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ»ö¶È¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤«¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ïµ»½ÑÎ®½Ð¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Ç¤¹¡£À¤³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÊõÉð¹ÝÅ´½¸ÃÄ»±²¼¤ÎÊõ»³¹ÝÅ´¤È¤Î¹çÊÛ»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÆó¤Ä¤Î¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î45¡ó¤Î»Ô¾ì¤Ç¾¡Éé¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤ò½ü¤±¤Ð¡¢ÁÆ¹ÝÀ¸»ºÎÌ¤ÎÀ¤³¦¼ó°Ì¤Ï¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥¢¥ë¥»¥í¡¼¥ë¡¦¥ß¥Ã¥¿¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ï2°Ì¡£¤Ç¤â¡¢2°Ì¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£45¡ó¤Î»Ô¾ì¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ô¾ì¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£³¤³°´ë¶È¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ã·Æ£¡¡À¤³¦Ãæ¤ËÀ½Å´¶È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Ê¤¼ÊÆ¹ñ¤ÇÇã¼ý¤ò¤·¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ç·èÃÇ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¶¶ËÜ¡¡¤É¤Î¹ñ¤Ç³¤³°»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤«¤Ï»°¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¼ûÍ×¤Î¿¤Ó¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤Å´¤òºî¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¡Ö¼Ö¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2ÇÜºî¤Ã¤Æ¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤ÊÏÃ¡£¤Þ¤º¤Ï¼ûÍ×¤¬¿¤Ó¤ë¤«ÈÝ¤«¤¬½ÅÍ×¡£Æó¤ÄÌÜ¤ÏÅö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬³è¤¤ë¹âµé¹Ý¤Î¼ûÍ×¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÏÃæ¹ñ¤«¤é¤Î°ÂÃÍÍ¢½Ð¤Î°±Æ¶Á¤ò¥ß¥Ë¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë»º¶ÈÀ¯ºö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»°¤Ä¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤¬ÊÆ¹ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²Ã¤¨¤ÆÊÆ¹ñ¤Ï¹âÏ§Ë¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÅÏ§Ë¡¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£Å´¹ÛÀÐ¤È¸¶ÎÁÃº¤ò»È¤¦¹âÏ§¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÅÏ§¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤ä¼Ö¤Ê¤É¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤òÅÅµ¤¤ÇÍÏ¤«¤·¤ÆÀ½Å´¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤Ï3Ê¬¤Î2¤¬ÅÅÏ§Ë¡¤Ç¡¢ÆüÃæ´Ú¤ä¥¤¥ó¥É¤Ï¹âÏ§Ë¡¤¬¥á¥¤¥ó¡£ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¤Ï¹âÏ§Ë¡¤¬9³ä¤Ç¤¹¡£¹âÏ§Ë¡¤ÏÆ¼¤Ê¤É¤ÎÉÔ½ãÊª¤¬º®¤¶¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹âµé¹Ý¤ÎÀ½Å´¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÎÌ¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ½Å´¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÉôÅÅÏ§¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÅÅÎÏ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë°Â¤¯¡¢¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¤âËÉÙ¡£¥Ë¥å¡¼¥³¥¢¤Ê¤ÉÍÎÏ¤ÊÅÅÏ§¥á¡¼¥«¡¼¤â¤¢¤ê¡¢µ»½Ñ¿å½à¤â¹â¤¤¡£ÅÅÏ§¤Î³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤ÆÀä¹¥¤Î¾ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È
¡¡ã·Æ£¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤¬·ãÊÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢»ä¤ÏUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤Ù¤Àè¶îÅª¤Ê¾¡¤Á¶Ú¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çã¼ý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÀ½Å´¤Ï¡¢»ö¼Â¾å¤ÎÆó½Å¹ñÀÒ´ë¶È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤òÈ÷¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎºÆ·ú¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ê´ØÀÇÍ×ºÉ¤Ë¼é¤é¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡×¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤¤¤Þ¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤Ï¡È¥¢¥á¡É¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎºÎ·¡¤ò¼ê³Ý¤±¤ëMP¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥º¤Î³ô¼°¤ò15¡ó¼èÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë10Ç¯´Ö¤ÎºÇÄãÇã¼è²Á³Ê¤òÊÝ¾Ú¤·¤ÆÉ¬¤ºÌÙ¤«¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤òAI¤ä°åÌôÉÊ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢»º¶È¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡Å´¹Ý¶È³¦¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤È¤Î¥Ç¥Õ¥ì¶¥Áè¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥Ç¥Õ¥ì¶¥Áè¤«¤é¼é¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢Áý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÅ´¼ûÍ×¤òÆüËÜÀ½Å´¤¬¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡Öµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑ¡×¤ä¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦µ»½Ñ³×¿·¤òÄÉµá¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹¥½Û´Ä¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î²ðÆþ¤òµö¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çã¼ý¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤âÀ¯¼£¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡£
