Éð°æÁÔ¡õ»å°æ²ÅÃË¡õºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ3¥·¥ç¥Ã¥È¡¡ÂÐÃÌ´ë²è¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼ÏÃ¤â¸ø³«¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÂçºå´¶¼Õº×2025¡Ù¤¬¤¤ç¤¦20ÆüÀµ¸á¤«¤é4»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¡ÄÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÀ¾Â¼ÏÂÉ§¡õ¹õÅÄÍ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤¬Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÆÏ¤±¤ë¡È»ëÄ°¼Ô´Ô¸µ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð¡É¤Î4»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡£¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡ß¤â¤·¥Þ¥Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¡×¤ÈÀ¾Â¼ÏÂÉ§¤¬¡¢¡Ø¤â¤·¥Þ¥Í¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¡×¤ÎÁÏ¶ÈÈëÏÃ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£¡Ø¥Ê¥Þ¸×¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ßÉð°æÁÔ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°Ã´¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éð°æÁÔ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢Ä¶¿Í¡¦»å°æ²ÅÃË¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡È¥µ¥È¥Æ¥ë¡ÉÌ¤ÍèÇ¯É½¤ÇWBC¡õ¥á¥¸¥ã¡¼ÏÃ¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¡Ê¥Ð¥Ã¥È¡¦¥Ü¡¼¥ë¡¦T¥·¥ã¥Ä¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¿Íµ¤¤Î²ÈÅÅ¡¢ÈþÍÆÍÑÉÊ¡¢²È¶ñ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑÉÊ¤Ê¤É¡¢Áí³Û100Ëü±ßÁêÅö¤Î¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Éð°æÁÔ
º£Ç¯¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡£ËÜÎÝÂÇ40ËÜ¤ÎÂçÂæ¤ËÆÍÆþ¡¢MVP¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò5¤Ä³ÍÆÀ¤È¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÍýÍ³¤¬º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ªÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¤Ë¤ÏÁ´°÷¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»å°æ²ÅÃË
ËÍ¤¬È¾Âµ¤Ç¤Í¡¢³°¤«¤é´¨¤¤¤Ê¤¬¤éÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò1ÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³°¤ÇÁêÅöÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡ª¤¢¤È¤Ï¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Îº£¸å¤ÎÇ¯É½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ªº´Æ£Áª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦º´Æ£µ±ÌÀ
Ä¶¿Í¤Î¤ªÆó¿Í¤È³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤âÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤¤ÏÃ¤âÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥É¥é¥Þ½é¶¦±é¡ÄÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÀ¾Â¼ÏÂÉ§¡õ¹õÅÄÍ
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤¬Ç¯¤ÎÀ¥¤ËÆÏ¤±¤ë¡È»ëÄ°¼Ô´Ô¸µ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð¡É¤Î4»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¡£¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¡ØÂçºå¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý¡ß¤â¤·¥Þ¥Í¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¹õÅÄÍ¡×¤ÈÀ¾Â¼ÏÂÉ§¤¬¡¢¡Ø¤â¤·¥Þ¥Í¡Ù¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Ç½é¶¦±é¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤È¤ó¤Ü¤ê¿ÀºÂ¡×¤ÎÁÏ¶ÈÈëÏÃ¤òÇ®±é¤¹¤ë¡£¡Ø¥Ê¥Þ¸×¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ßÉð°æÁÔ¤Î¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°Ã´¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Éð°æÁÔ¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Îº´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡¢Ä¶¿Í¡¦»å°æ²ÅÃË¤ÎÂÐÃÌ´ë²è¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¡È¥µ¥È¥Æ¥ë¡ÉÌ¤ÍèÇ¯É½¤ÇWBC¡õ¥á¥¸¥ã¡¼ÏÃ¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Éð°æÁÔ
º£Ç¯¡¢¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿º´Æ£µ±ÌÀÁª¼ê¡£ËÜÎÝÂÇ40ËÜ¤ÎÂçÂæ¤ËÆÍÆþ¡¢MVP¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò5¤Ä³ÍÆÀ¤È¡¢ºÇ¹â¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÍýÍ³¤¬º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ªÌîµå¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÊý¤Ë¤ÏÁ´°÷¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤³¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»å°æ²ÅÃË
ËÍ¤¬È¾Âµ¤Ç¤Í¡¢³°¤«¤é´¨¤¤¤Ê¤¬¤éÁÇ¿¶¤ê¤·¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò1ÈÖÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³°¤ÇÁêÅöÂÔ¤¿¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¡ª¤¢¤È¤Ï¡¢º´Æ£Áª¼ê¤Îº£¸å¤ÎÇ¯É½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡ªº´Æ£Áª¼ê¤ÎÌ¤Íè¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦º´Æ£µ±ÌÀ
Ä¶¿Í¤Î¤ªÆó¿Í¤È³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤âÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¤¤¤ÏÃ¤âÊ¹¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£