¡¡¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¹ñËÉ¾Ê¤Ï2025Ç¯12·î17Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÈÀø¿å´Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¡¢Àø¿å´ÏÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¨¡¢µûÍëÈ¯¼Í´É¤«¤éÆÃ¼ìÉôÂâ¤¬!? ¤³¤ì¤¬¡¢Âè5À¤ÂåÀø¿å´Ï¤Îµ»½Ñ¤Ç¤¹¡ÊÆ°²è¡Ë
¡¡¤³¤Î³Ð½ñ¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¹ñËÉÁê¤È¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ô¥ï¥Ç¥£¥¹¥ï¥Õ¡¦¥³¥·¥Ë¥ã¥¯¡á¥«¥à¥£¥·¥åÉû¼óÁê·ó¹ñËÉÁê¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ðÌ¾¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ï¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀ½Àø¿å´Ï3ÀÉ¤Î¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÇäµÑ¤Ë¸þ¤±¤¿·×²è¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹ç°Õ¤Ï¡¢11·î26Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀø¿å´Ï3ÀÉ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦·èÄê¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ²áµîºÇÂçµé¤Î³¤·³Í¢½Ð·ÀÌó¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Ë·úÂ¤¤µ¤ì¤ëÀø¿å´Ï¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÎËÉ±Ò´ë¶È¥µ¡¼¥Ö¤¬³«È¯¤¹¤ë¡ÖA26·¿Àø¿å´Ï¡×¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Æ±´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥µ¡¼¥Ö¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦½é¤ÎÂè5À¤ÂåÀø¿å´Ï¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡A26·¿¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÁÇºà¤äÆÈÆÃ¤ÎÁ¥ÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àø¿å´Ï¤¬ÃµÃÎ¤µ¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë¼§µ¤¡¦²»¶Á¡¦ÀÖ³°Àþ¡¦ÅÅ¼§ÇÈ¤Ê¤É¤ÎÈ¯À¸¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÀÅ²»À¤òÈ÷¤¨¤¿´Ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±´Ï¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥È³¤¤Ê¤É¿å¿¼¤ÎÀõ¤¤³¤°è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´Ä¹Ìó66¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈæ³ÓÅª¾®·¿¤ÊÀø¿å´Ï¤Ç¤¹¡£¾è°÷¤Ï26¿Í¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤âÇ¤Ì³¿ë¹Ô¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂÐ´Ï¡¦ÂÐÀøÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¼ìÉôÂâ¤ÎÅêÆþ¡¢µ¡ÍëÉßÀß¡¢Ìµ¿ÍÀø¿åµ¡¡ÊUUV¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÇ¤Ì³¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀß·×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥â¥¸¥å¡¼¥ëÀß·×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢´Ï¼ó¤Ë¤ÏµûÍëÈ¯¼Í´É¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÃ¼ìÁõÈ÷¤¬È÷¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÄ¾·Â1.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀø¿å¥í¥Ã¥¯¤Ç¡¢Ìµ¿ÍÀø¿åÄú¤äÀø¿åÍ×°÷¤ò¼ýÍÆ¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÃí¿å¸å¤Ë¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«Êü¤·¡¢È¯¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢³¤Äì¥±¡¼¥Ö¥ë¤ä¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éËÉ¸î¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ»½ý²Õ½ê¤ÎÅÀ¸¡¡¦½¤Íý¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³¤Äì¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢A26·¿¤Ï´ÏÄì¤ò³¤Äì¤Ë°ÂÄê¤·¤ÆÃåÄì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÄì¼«ÂÎ¤ÏÂ¾¤ÎÀø¿å´Ï¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåÄì±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Ç¤Ì³Àß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±´Ï¤Ï²è´üÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó³¤·³¸þ¤±¤ËÈ¯Ãí¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëA26·¿Àø¿å´Ï¤â¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö½é¤Ï2023Ç¯¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÂÁ´À¸þ¾å¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥ÈÁý²Ã¤ä·úÂ¤¤ÎÆñ¹Ò¤Ë¤è¤êÇ¼´ü¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æþ¤Ï2031Ç¯º¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¸þ¤±¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£