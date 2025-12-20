¡Ö¤³¤Î²ñµÄ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ä¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î½¬´·¡É
¤É¤ì¤À¤±½àÈ÷¤·¤Æ¤â¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÁÛÄê³°¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÇÆÜºÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¸å²ù¡×¤òËÉ¤°¸°¤Ï¡Ö»Ï¤á¤ëÁ°¡×¤Ë¤¢¤ë¤ÈÀâ¤¯¡£»öÁ°Ê¬ÀÏ¡Ê¥×¥ê¥â¡¼¥Æ¥à¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Î¼ºÇÔ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÁÛÄê¤·¡¢ÌäÂê¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦18¤«¹ñ¤Ç´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¤Î¡Ö³Ø½¬¥á¥½¥Ã¥É¡×¤«¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¡Ö»öÁ°Ê¬ÀÏ¡×¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡×¤¬À¸¤ó¤À´ñÀ×¤ÎºÆÀ¸
¡¡1935Ç¯¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤¬¸Ø¤ëºÇ¿·±Ô¤ÎÇú·âµ¡B-17¤Ï¡¢»î¸³Èô¹ÔÃæ¤ËÄÆÍî¤·¤¿¡£
¡¡¸¶°ø¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¡ÖÃ±½ã¤Ê¥ß¥¹¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¿Í´Ö¤Îµ²±ÎÏ¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÁà½Ä¤¬Ê£»¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡³«È¯¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Ê£»¨¤ÊÁàºî¤ò°ìÍ÷²½¤·¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤³¤ì¤¬¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈá·à¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤¬°ìÅÙ¤Ë°·¤¨¤ë¾ðÊó¤ÎÎÌ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë²Õ¾ò½ñ¤¤Î´ÊÃ±¤Ê¥ê¥¹¥È¤ò»²¾È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤Î¡ÖÃ±½ã¤Ê¹©É×¡×¤¬¡¢B-17¤¬Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê£»¨¤Ê»Å»ö¤Û¤É¡¢¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿¡Ö»öÁ°½àÈ÷¡×¤¬À®²Ì¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡º£Æü¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¡£AI¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç¶ÈÌ³¤¬Ê£»¨²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¿Í¤Îµ²±¡×¤ä¡Ö·Ð¸³¡×¤ËÍê¤ë¤ä¤êÊý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤ÇËÉ¤°¡×ÃÎ·Ã¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
Ì¤Íè¤Î¼ºÇÔ¤òÀè¤Ë¸¡»à¤¹¤ë¡Ö¥×¥ê¥â¡¼¥Æ¥à¡×
¡¡ËÜ½ñ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤ó¤ÀÊýË¡¤¬¡Ö»öÁ°Ê¬ÀÏ¡Ê¥×¥ê¥â¡¼¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»ÏÁ°¤Ë¡Ö¤â¤·¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤«¡×¤ò¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤ÇÁÛÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Î¡Ö¸¡»à¡×¤ò¹Ô¤¦»×¹Í¼Â¸³¤À¡£
¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë»öÊÁ¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¿å¾½¶Ì¤òÇÁ¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¤³¤Î¼êË¡¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Í½Â¬¤ÎÀºÅÙ¤¬30¡ó¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ä´ºº·ë²Ì¤â¤¢¤ë¡£¡ÖºÇ°¤ÎÌ¤Íè¡×¤ò¤¢¤¨¤ÆÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢·×²è¤ò¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ë¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃÙ±ä¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÎÎ¥Ã¦¡¢Í½»»ÉÔÂ¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤·¤¦¤ë¡Ö¼ºÇÔ¤Î¼ï¡×¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¼Â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥àÂÎ¼Á¤¬°é¤Ä¡£
¡Ö¹¥´ñ¿´¡×¤¬¿¦¾ì¤Î°ÂÁ´ÊÛ¤Ë¤Ê¤ë
¡¡»öÁ°Ê¬ÀÏ¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ëºÇÂç¤Î¥«¥®¤Ï¹¥´ñ¿´¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¸úÎ¨À¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼Ò°÷¤¬¼ÁÌä¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼ÁÌä¤·¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢³Ø¤Ó¤È²þÁ±¤Îµ¡²ñ¤â¼º¤ï¤ì¤ë¡£
70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î½¾¶È°÷¤¬¿¦¾ì¤Ç¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÊÉ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡¼ÁÌä¤äÃµµæ¤ò´¿·Þ¤·¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¡ÖÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡×¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ºÇÔ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÃ¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹¥´ñ¿´¤Î·çÇ¡¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÌÈ±ÖÉÔÁ´¡×¤À¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Í³¤ËÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤Ï¡¢´íµ¡¤Ë¶¯¤¯¡¢ÁÏÂ¤Åª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥É¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¤Î¸¦µæ¼Ô¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥¸¡¼¥Î¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´¤ò»ý¤Ä½¾¶È°÷¤Û¤É³Î¾Ú¥Ð¥¤¥¢¥¹¡Ê¼«Ê¬¤ËÅÔ¹ç¤Î¤è¤¤¾ðÊó¤À¤±¤ò½¸¤á¤ë·¹¸þ¡Ë¤Ë´Ù¤ê¤Ë¤¯¤¤¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢¾ðÊóÎÌ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÁý¤¨¤¿¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê»ëÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãø¼Ô¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÈÇ¼Ò¤ÎCEO¤¬¡¢¼Ò°÷¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤¬¡¢¼Ò°÷¤Ë¡ÖÊ¹¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÁÌä¤òÂ¥¤·¡¢¼ÁÌä¼Ô¤òÊó¤¤¤ëÊ¸²½¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¡ÖÉÔ°Â¤òÏÃ¤»¤ë¾ì¡×¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë
¡¡»öÁ°Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÖÉÔ°Â¤Ë»×¤¦¤³¤È¡×¤ä¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡×¤òÎ¨Ä¾¤ËÏÃ¤¹¡£¤À¤¬¡¢ÉáÄÌ¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÏÃÂê¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¬¤Á¤À¡£
¡¡¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ä·üÇ°¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤âÈ³¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Íê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Î¤³¤È¤À¡£
ÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Æ±Î½¤È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤ÊÏÃ¤¬¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢»öÁ°Ê¬ÀÏ¤Ï¤È¤Æ¤âÍÍÑ¤ÊÊýË¡¤À¡£¡Ê¡Ø¥ï¡¼¥¯¥Ï¥Ã¥¯ÂçÁ´¡Ù¤è¤ê¡Ë
¡¡ËÜ½ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»öÁ°Ê¬ÀÏ¤Î¾ì¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¥³¥Ä¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¤Þ¤º¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¡×¶õµ¤¤ò¼¨¤¹¤³¤È
¢È¯¸À¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤³¤È
£½Ð¤¿·üÇ°¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤É¤¦ËÉ¤°¤«¡×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö¤â¤·¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¡¢²¿¤¬¸¶°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶õµ¤¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£
¡¡¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÁÛÁü¤¬µö¤µ¤ì¤ë¾ì¤Ï¡¢¼Â¤ÏºÇ¤â·úÀßÅª¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö»öÁ°Ê¬ÀÏ¡×¤¬Ì¤Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°
¡¡¿Í¤ÏÀ®¸ùÂÎ¸³¤òÀÑ¤à¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤¬¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤òÁÛÁü¤¹¤ëÎÏ¡×¤¬Ì¤Íè¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¤È¤¤¤¦µÕÀâ¤À¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤¬B-17¤òµß¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ê¥â¡¼¥Æ¥à¤ÏÁÈ¿¥¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»öÁ°¤ÎÈ÷¤¨¡×¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Û¤ÉË»¤·¤¯¡¢ºÙÉô¤ò¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬´í¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»þ´Ö¤ò¡¢°Õ¼±Åª¤ËÀß¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÊø²õ¤«¤é¼é¤ëºÇ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¡Ö»öÁ°Ê¬ÀÏ¡×¤ò°ìÅÙ»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°ºÇ¶¯¤Î²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£