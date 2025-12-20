»ÄÇ°¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö·¿¡×¤À¤±¤ò³Ð¤¨¤ë
¤è¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥»¥ó¥¹¤ä·Ð¸³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£½ñÀÒ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²Ê³Ø¡Ù¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤ÎÃÎ¸«¤Þ¤ÇÌÖÍå¤·¤¿1ºý¤À¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬·Ð¸³¤äÆÃÄê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹Í¤¨¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÆ±¤¸¡×¤ò·«¤ê¤«¤¨¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾õ¶·¤À¡£
¡¡Åö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢Éô²¼¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Éô²¼¤¬°Û¤Ê¤ì¤Ð¾õ¶·¤Ï°Û¤Ê¤ë¤·¡¢Æ±¤¸Éô²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬ÊÙ¶¯¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¡¢À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤³¤³¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¡×¤ò·«¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÁ°¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤«¤±¤Ê¤É¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤«¤±¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£³ØÇ¯¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶µ²Ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤âÊÑ¤ï¤ë¡½¡½»Ò¤É¤â¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¾ï¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÀÓ¤¬¿¤ÓÇº¤à¸¶°ø¤Ï¡¢°ÊÁ°¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£Éô²¼¤ÎÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤»þ¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¤ª·è¤Þ¤ê¤ÎÂÐ±þ¡×¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢·¿¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÁÛÁü¤·¡¢Éô²¼¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡·Ð¸³¤À¤±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÊÐ¤Ã¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¥µ¡¼¥Ð¥ó¥È¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö·¿¡×¤ò³Ø¤Ó¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤¯Æ±¤¸¤ä¤êÊý¤Ç¿¶¤ê¤«¤¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¥À¥á¤Ê¤Î¤À¡£
Àµ²ò¤òÃµ¤¹¿Í¤Ï¡¢»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë»×¹Í¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¼±¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤¼ÎÉ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Ã¼Åª¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÁÛÁüÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÁÛÁü¤ÎÀºÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤«¡×¤òÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤«¤Ç¤¢¤ë¡£²ÈÂ²¤ä¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ§¿Í¤«¤é¤Ç¤¹¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢ÅöÁ³Àµ³Î¤ËÆÉ¤á¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä°ì½ï¤ËÆ¯¤¤¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾°¹¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤¦¾ìÌÌ¤Ç¡¢¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆ°¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤È¡¢¹Ô¤Åö¤¿¤ê¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÁÛÄêÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¤«¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤Ê¤É¤«¤éÅ¬ÀÚ¤È»×¤ï¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿¶¤ë¤¤¡¢ÁÈ¿¥¤ä¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¡ÖÅ¬ÀÚ¤È»×¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¤ÎºÝ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¸Â¤êÀºÅÙ¤ò¾å¤²¡¢¤½¤·¤Æ¹¤¤»ëÌî¤ÇÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤ÈÅ¬ÀÚ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀºÅÙ¤ä»ëÌî¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ê¤É¤«¤é°é¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÃÎ¼±¤ÎÉôÊ¬¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×ÏÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï½ñÀÒ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î²Ê³Ø¡Ù¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë