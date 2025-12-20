¡ÖÆüÂæ¹â¹»Ìîµå¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡×Á´6»î¹ç¤òÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¡12·î25Æü¤«¤é
¡¡Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ÈÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¹â¹»Ìîµå¡×¤Ë¤Æ12·î25Æü¤«¤é27Æü¤ËÂæÏÑ¡¦¿·Áñµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüÂæ¹â¹»Ìîµå¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤òÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂæ¹â¹»Ìîµå¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹â¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤¬2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ï¤á¤¿ÂæÏÑ¤È¤Î¹ñºÝ¸òÎ®»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤È¸½ÃÏ¤Îµå»ù¤¬»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æµ»½Ñ¤äÃÎ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¿ÆËÓ¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï¸¶Â§2Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅÍ½Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÏÁ´¹ñ9ÃÏ¶è¤Î¤¦¤Á2ÃÏ¶è¤«¤éÁªÈ´¥Áー¥à¤¬½Ð¾ì¡£º£Ç¯¤ÏËÌ³¤Æ»¤È¶å½£¤ÎÁªÈ´¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
»î¹çÍ½Äê
▪12·î25Æü
¡¡15»þ¡Ö¶å½£ÃÏ¶è ¡¾ ÂæÏÑA¡×
¡¡19»þÈ¾¡ÖËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è ¡¾ ÂæÏÑB¡×
▪12·î26Æü
¡¡15»þ¡Ö¶å½£ÃÏ¶è ¡¾ ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¡×
¡¡19»þ¡ÖÂæÏÑA ¡¾ ÂæÏÑB¡×
▪12·î27Æü
¡¡15»þ¡ÖÂæÏÑA ¡¾ ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¡×
¡¡19»þ¡ÖÂæÏÑB ¡¾ ¶å½£ÃÏ¶è¡×
¡¡Á´6»î¹ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë²Ã¤¨¡¢¸«Æ¨¤·Æ°²è¤äÆÀÅÀ¥·ー¥ó¤Ê¤É¤òÃ»¤¯¤Þ¤È¤á¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¤âÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£