³¤³°M¡õA¤¬Áý¤¨¡¢³¤³°Åê»ñ²ÈÈæÎ¨¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡£¡Ö±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡×¤ÎÉ¬Í×À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Æñ¤·¤½¤¦¤Ê²ñ·×ÍÑ¸ì¤ò±Ñ¸ì¤ÇÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤ËºÇÅ¬¤Ê¤Î¤¬¿·´©¡Ø¡Ú¿·ÈÇ¡Û±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤òÆÉ¤à¥¹¥¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ï¡ÖÃæ³Ø±Ñ¸ì¥ì¥Ù¥ë¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ë¤è¤ë´ªÄê²ÊÌÜ¤È¡¢¥°¥í¥¹¡¢¥Í¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¿¥«¥Ê±Ñ¸ì¡×¤Î2¤Ä¤òÀ°Íý¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬Íý²ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö²ñ·×±Ñ¸ì¤Î´ª¤É¤³¤í¡×¤ä¡Ö²ñ·×¤ÇÉÑ½Ð¤Î±ÑÃ±¸ì¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ·×»ØÉ¸Ê¬ÀÏ¡¢À®Ä¹Î¨·×»»¡¢É´Ê¬Î¨·è»»½ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤È¤ª¤ê·è»»½ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¥Ä¡¼¥ë¤Þ¤ÇÁ´ÌÖÍå¡£¾¯¤·¤Ç¤â±Ñ¸ì¤Î·è»»½ñ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ÏÁ´°÷É¬·È¤Î½ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤³¤³8Ç¯¤ÇµÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿Tesla¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ®Ä¹Î¨·×»»¡×¤ÇTesla¤ÎÀ®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÂ¬¤ë
¡¡¿ÞÉ½1¡¢¿ÞÉ½2¤Ï¡¢2016Ç¯12·î´ü¤«¤é2024Ç¯12·î´ü¤Þ¤Ç¤ÎTesla¤Î¼ç¤Ê·è»»¿ôÃÍ¤Î9Ç¯´Ö¤Î¿ä°Ü¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ñÎÁ¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤µ¤¢¡¢Tesla¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢³Æ¿ôÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤«¤ÄÂç¾®´Ø·¸¤¬¥Þ¥Á¥Þ¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤òÃå¤±¤Æ¤è¤¤¤«ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ·×»ØÉ¸¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤³¤³¤Ç²ñ·×»ØÉ¸¤Î¼åÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´ë¶È¤òÆ°ÂÖÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅÂÖÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ë´ë¶È¤Î·è»»´üËö¤Î¾õÂÖ¤ä1Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤òÂ¬¤ë¤Î¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê£¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ°ÂÖÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Tesla¤È¸À¤¨¤Ð¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤Îµ²±¤Ë¤âÌÀÇò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î³èÆ°¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÆ°ÂÖÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬°ÕÌ£¤Î¤¢¤ëÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤ÏÀ®Ä¹Î¨·×»»¡Ê¡ó change calculation¡Ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Tesla¤òÆ°ÂÖÅª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¯Ê¿¶Ñ48¡ó¡×¤Î¶¼°ÒÅª¤ÊÀ®Ä¹Î¨¤ÎÆâÌõ¤òÃµ¤ë
¡¡À®Ä¹Î¨·×»»¡Ê¡ó change calculation¡Ë¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÇ¯ÅÙ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î·è»»½ñ¾å¤Î¿ôÃÍ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤«¤ò°ìÍ÷¤Ç¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢´ð½à¤È¤¹¤ëÇ¯ÅÙ¤ò100¤È¤·¤Æ»Ø¿ô²½¤·¤ÆÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2016Ç¯12·î´ü¤Ï¡¢Tesla¤¬½é¤ÎSUV¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëModel XÈ¯Çä¤òËÜ³Ê²½¤·¡¢2017Ç¯¤«¤éÂç½°¸þ¤±¥»¥À¥ó¼Ö¤Ç¤¢¤ëModel 3¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¡¢ÂçÎÌÈÎÇä¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÄ¾Á°´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢17²¯¥É¥ë¤ÎÁý»ñ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿2016Ç¯12·î´ü¤ò100¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹Î¨·×»»¡Ê¡ó change calculation¡Ë¤ò¿ÞÉ½3¡¢¿ÞÉ½4¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê2019Ç¯¤Þ¤ÇÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿Income from operations¡Î±Ä¶ÈÍø±×¡Ï¡¢Net income¡Î½ãÍø±×¡Ï¡¢EPS¡Î1³ô¤¢¤¿¤ê½ãÍø±×¡Ï¤Ï2020Ç¯12·î´ü¤ò100¡¢2020Ç¯¤Þ¤ÇÎßÀÑÂ»¼º¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿Retained earnings¡ÎÍø±×¾êÍ¾¶â¡Ï¤Ï2021Ç¯¤ò100¡¢2017Ç¯¤Þ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿±Ä¶ÈCF¤Ï2018Ç¯¤ò100¤È¤·¤Æ»»½Ð¡£ºâÌ³CF¤Ï¥×¥é¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Ç¯¤Ë¤è¤Ã¤Æº®¹ç¤¹¤ë¤¿¤áÂÐ¾Ý³°¡Ë¡£
¡¡±¦Ã¼¤Ë¤Ï¡¢8Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾åµ5¤Ä¤ÏÃ»½Ì´ü´Ö¤ÎCAGR¡Ë¡£
¡¡¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡© ³Æ´ªÄê²ÊÌÜ¤ò2016Ç¯¡á100¤ÇÅý°ì¤·¡¢Apple to Apple¡ÊÆ±¤¸´ð½à¡Ë¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Àè¤Û¤É¤Î¥Ç¥³¥Ü¥³¤Î·ã¤·¤¤·è»»¿ôÃÍ¤è¤ê¡¢»ë³¦¤¬¤À¤¤¤Ö¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Tesla¤Î·è»»¿ôÃÍ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ëNumber of automobiles delivered¡Ê¼«Æ°¼Ö¤ÎÇ¼¼ÖÂæ¿ô¡áÈÎÇäÂæ¿ô¡Ë¤Ï¡¢2016Ç¯12·î´ü¤ò100¤È¤¹¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ï¼Â¤Ë2347¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤¬¤¿¤Ã¤¿¤Î8Ç¯¤Ç23ÇÜÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡Ê2347¡à100¡Ë^¡Ð1¡à¡Ê8¡Ý1¡Ë¡Ñ¡Ý1¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢8Ç¯´Ö¤ÎCAGR¤Ï48¡ó¤È»»½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ48¡óÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤ÇÈÎÇäÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡Ê2024Ç¯¤ÏÈÎÇäÂæ¿ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤ÐÇ¯Î¨57¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤À¤Ã¤¿¡Ë¡£
¡¡ÆÉ¼Ô¤Î´ë¶È¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤¤«¤Ê¤ëÍ¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤Þ¤Þ¸¦µæ³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢ÊªÎ®ÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£ÅÙ¤Ï2024Ç¯¤Î¿ôÃÍ¤Î¤¦¤Á¡¢PL¡¢BS¡¢CF¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿ôÃÍ¤ò¾å¤«¤é²¼¤Þ¤Ç¤¶¤Ã¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤Î2347¤è¤êÂç¤¤Ê¿ôÃÍ¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ´ØÏ¢¤«¤é¤Î¼ý±×¤ò¼¨¤¹Energy generation and storage segment revenue¡Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅ¡¦ÃùÂ¢ÉôÌç¤ÎÇä¾å¹â¡Ë¡¢2021Ç¯¤«¤é¥×¥é¥¹ÃÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Retained earnings¡ÊÍø±×¾êÍ¾¶â¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆMarket capitalization¡Ê³ô¼°»þ²ÁÁí³Û¡Ë¤Î3¤Ä¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¾¤Ë¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÃÍ¾å¤²¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¹â¤Ï¿ôÎÌ°Ê¾å¤Ë¿Ä¥¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Tesla¤Ï¤à¤·¤í¡¢EV¼Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈÎÇäÃ±²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢óÕÌÀ´ü¤«¤éµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëEV»Ô¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»þ¤ËÈÎÇäÂæ¿ô¤Î¿Ä¹°Ê¾å¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢¸¦µæ¤ä¿Íºà¡¢ºß¸Ë¤äÀßÈ÷¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¤ÆÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÈÎÇäÂæ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿´ªÄê¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢1Âæ¤¢¤¿¤ê¤ÎÈñÍÑ¤ä»ñ»º¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£