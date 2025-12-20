WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤¬»²ÀïÈ¯É½¡Ä¸µMLBÁª¼ê¤â¶½Ê³¤¹¤ë¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¡ÖºÆÀï¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¤À¡×¡ÖÈà¤Î·èÃÇ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Ö¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡×¤È¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤ÏÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î18Æü¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤Î»²Àï¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â¤¹¤Ç¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµîºÇ¶¯¤ÎÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½Ö´Ö°ÜÆ°¡×ÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤â¶ÃØ³¤¹¤ë¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Î±ÇÁü
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ²òÀâ¿Ø¤â¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£Æ±Æü¡¢¸µMLBÁª¼ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¡¢¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥¥×¥Ë¥¹»á¤Ï¡¢ÊÆÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØFoul Territory¡Ù¤Ç¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÈ¿±þ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥¥×¥Ë¥¹»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡¢2¤ÎÅê¼ê¤À¡£¥¹¥¡¼¥ó¥º¡¢¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë°Ê¾å¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÎÏÊä¶¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢Åê¼ê¤¬¾¡Íø¤òº¸±¦¤¹¤ë¡£·è¾¡¿Ê½Ð¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÂÇÀþ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¤·¡¢ºÆÀï¤Ø½àÈ÷ËüÃ¼¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÀïÎÏ¤ò¤É¤¦»È¤¤¡¢¤³¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤«¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤ÊÀïÎÏ¤ÏÂ·¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¹ë²Ú¤ÊÅê¼ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¡£¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Î·èÃÇ¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¿Ø°Ê³°¤Ë¤â¥á¥¤¥½¥ó¡¦¥ß¥é¡¼¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤ä¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤é¶¯ÎÏ¤ÊÃæ·Ñ¤®¿Ø¤òÂ·¤¨¡¢Ìî¼ê¿Ø¤â¼ç¾¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Ê¤É¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²¦ºÂÃ¥´Ô¤ØÃå¡¹¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¯Âç¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]