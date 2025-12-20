¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤µ¤Î¹Í¤¨¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿·ë²Ì¤¬º£¤Î¾õ¶·¡×¸½ÍÂ¶â500Ëü±ß¡¦73ºÐ½÷À¤ÎÍ¾Íµ¤Ê¤·¤ÎÏ·¸å
¶âÍ»Ä£¤ÎÊó¹ð½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÏ·¸å2000Ëü±ßÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢Ï·¸å¤Î¿´ÇÛ»ö¤È¤¤¤¨¤Ð¤ä¤Ï¤ê¤ª¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤Ã¤È½ÐÀ¤¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¸½Ìò»þÂå¤Ë¸å²ù¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¤¤¤¯¤é²Ô¤®¡¢ÃùÃß¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð°Â¿´¤·¤¿Êë¤é¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢¼¯»ùÅç¸©ºß½»73ºÐ½÷À¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±µï²ÈÂ²¹½À®¡§ËÜ¿Í¡¢É×¡Ê78ºÐ¡Ë
½»µï·ÁÂÖ¡§»ý¤Á²È¡Ê¸Í·ú¤Æ¡Ë
µï½»ÃÏ¡§¼¯»ùÅç¸©
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤Î¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¡§ÇÉ¸¯¡¦·ÀÌó¼Ò°÷
¥ê¥¿¥¤¥¢Á°¤ÎÇ¯¼ý¡§200Ëü±ß
¸½ºß¤ÎÍÂÃù¶â¡§500Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»º¡§0±ß
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÇ¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡§¹ñÌ±Ç¯¶â60¥«·î¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â320¥«·î
Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ë¡§3Ëü6000±ß
¾ã³²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä¾ã³²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
°äÂ²´ðÁÃÇ¯¶â¤ä°äÂ²¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¡Ë¡§¤Ê¤·
¤½¤ÎÂ¾¡Ê´ë¶ÈÇ¯¶â¤ä¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤Ê¤É¡Ë¡§¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¶â¤ä¼ýÆþ¡§Ç¯¶â130Ëü±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÉ×¤ÎºßÂð¤Î²ð¸îÈñÍÑ¤¬¡¢¤Ò¤È·î6Ëü±ß¤Û¤É¤«¤«¤ë¡£¤Þ¤¿Êª²Á¹â¤Ë¤è¤êÀ¸³è¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È·î¤Î»Ù½Ð¤Ï¡ÖÌó24Ëü±ß¡×¡£É×ÉØ¤ÎÇ¯¶â¤À¤±¤Ç¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î·î¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¶âÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Çã¤¤Êª¤Ï¤Þ¤È¤á¤Æ¤¹¤ë¡£¿©ºà¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸òÍ§´Ø·¸¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢´§º§Áòº×¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤âÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¤ÎÀ¸³è¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÉ×¤Î²ð¸î¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÇº¤ß¡£Ä¹À¸¤¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤äÂÎÎÏÅª¤Ê¤³¤È¤ÇÉÔ°Â¤¬Êç¤ë¡×¤ÈÊ£»¨¤Ê¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Öº£¤ÏÉ×¤Î²ð¸î¤ÇËèÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ©È´¤¤Î¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
