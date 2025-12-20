¡ÖÌ¼¤È°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÂçµÜ±Ø¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤±¤É´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º...¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦40Âå½÷À¡Ë
ºë¶Ì¸©ºß½»¤Î40Âå½÷À¡¦S¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Ì¼¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢Ì¼¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ø¤ÇÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£
¡ãS¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
2024Ç¯4·î27Æü22»þ30Ê¬º¢¡¢ÂçµÜ±Ø¤Ç½õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤Ø¡£
GW½éÆü¡¢Ì¼¤È¤½¤ÎÍ§Ã£¤È¥Þ¥ÞÍ§¤Î4¿Í¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¡¢ÂçµÜ±Ø¤ÇÌ¼¤¬¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¸À¤¤¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥È¥¤¥ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÓÒÅÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤ÇÅÇ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤½¤Î¾ì¤ÇÊø¤ìÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á°¤«¤éÀÄ¤¤Éþ¤òÃå¤¿ÃËÀ¤¬¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ
¡Ö¤½¤³¤ÇÅÇ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿Êý¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÆ°¤«¤¹¤È¤â¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢°ìÃ¶¤¹¤ï¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ÈÁÇÁá¤¯²ðÊú¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊý¤¬Ì®¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤¬¤±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¢¤È¤Ï¤ªÆó¿Í¤ÇÌ¼¤ÎÂÎÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤»ä¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢µßµÞ¼Ö¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤Î¤ªÌ¾Á°¤ÈÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ç¡¢±§ÅÔµÜ¤ÎÊý¤È¡¢¾åÈø¤ÎÊý¤È¤·¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤ªÆó¿Í¤Ë¤ªÎé¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÆó¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÌ¼¤âÂç»ö¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢ÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤«¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤ªÎé¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨ËÜ¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÇÛÎ¸¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÂÎ¸³ÃÌÃæ¤Î¾ì½ê¤ä¸ÇÍÌ¾»ìÅù¤Î¾ðÊó¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë