¡ÖÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿Ãæ³ØÀ¸¤Î»ä¡£µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤Î¿Í¤Ë...¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦10Âå½÷À¡Ë
ÂçºåÉÜ¤Î10Âå½÷À¡¦E¤µ¤ó¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤¿¤Á¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û²»À¼¤ÇÊ¹¤¯ÂÎ¸³ÃÌ
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ëÅß¤ÎÌë¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤......¡£
¡ãE¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ª¤¿¤è¤ê¡ä
2021Ç¯¤ÎÅß¤ÎÌë¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Åö»þ¡¢»ä¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ¢¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
Å·²¦»û±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï...
¤Ç¤â¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ï¿Í¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢µÙ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤âºÂ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯ÂÑ¤¨¡¢¤ä¤Ã¤ÈÅ·²¦»û±Ø¤ËÃå¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¡¢ÂÑ¤¨¤¤ì¤ºÅÝ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÊý¤Ï¡¢º®Íð¤·¤Æ¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Ê¤¤»ä¤Ë¡ÖÄË¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤æ¤Ã¤¯¤ê³ÎÇ§¤·¡¢±Ø°÷¤µ¤ó¤Ë¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼º¿À¤Ê¤ó¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤º¤Ã¤È¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤³¤Î¾ì¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Î»þ¤Ï¼º¿À¤·¤¿»ä¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ä¤¬ÅÝ¤ì¤¿Çï»Ò¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ÈÂÓ¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¡¢»ä¤Î¤¿¤á¤ËµÞ¤¤¤Ç¿å¤òÇã¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª·»¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¡ª
Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤......¡£¤½¤ó¤ÊÃ¯¤«¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ä¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ò¿´¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¡Ö¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¡Ö¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¡Ê¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç½õ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¼Õ¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¤É¡¢500Ê¸»úÄøÅÙ¡Á¡Ë¡¢ÂÎ¸³¤Î»þ´ü¡¦¾ì½ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢Ç¯Îð¡Ê20Âå¡¢30Âå¤Ê¤ÉÂç¤Þ¤«¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡Ë¤Ê¤É¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈëÌ©¤Ï¸·¼é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
