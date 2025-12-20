¡ÚÆñ²òÎ¬¸ì¡Û¡ÖS&P500¡×¤¬²¿¤ÎÎ¬¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¿·NISA¤Ç¿Íµ¤¤Î³ô²Á»Ø¿ô¡Ä
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖS&P500¡×¤ÎÀµ¼°Ì¾¾ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤±¤ÉÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡ÖStandard & Poor's 500 Stock Index¡ÊS&P500¼ï³ô²Á»Ø¿ô¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ÖS&P500¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖStandard & Poor¡Çs 500 Stock Index¡×¤ÎÎ¬¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ë³ô²Á»Ø¿ô¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë³ÊÉÕ¤±²ñ¼Ò¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥×¥¢¡¼¥º¼Ò¤¬»»½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç·¿´ë¶È500¼Ò¤Î³ô²Á¤ò¤â¤È¤Ë»Ø¿ô¤¬¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»Ø¿ô¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÊ¿¶Ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ´ë¶È¤Î»þ²ÁÁí³Û¡Ê³ô²Á¡ßÈ¯¹Ô³ô¿ô¡Ë¤Ë±þ¤¸¤Æ½Å¤ß¤Å¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Apple¤äMicrosoft¡¢Amazon¤Ê¤É¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬Âç¤¤¤´ë¶È¤Î³ô²ÁÊÑÆ°¤Ï¡¢»Ø¿ôÁ´ÂÎ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢S&P500¤Ï¥¢¥á¥ê¥«·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¸þ¤òÈæ³ÓÅªÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢S&P500¤ÏÆÃÄê¤Î¶È¼ï¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢IT¡¢¶âÍ»¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¾ÃÈñºâ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤«¤é´ë¶È¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¸ÄÊÌ´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤¿Ê¬»¶Åê»ñ¤Î»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤äETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Î±¿ÍÑÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
