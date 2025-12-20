ÄìÌ¸¤¬³«¤¯¶µ¼¼¤Î°ìÆü¡ÚÎø¤¹¤ë»°·¨Àî¡Û
¡¡»°·¨Àî±è¤¤¤Î³Ø¹»¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÏÃ¡£Ä«¤Î¶µ¼¼¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤ÎÀ¼¤â¤·¤Ê¤¤¶õµ¤¤¬¡¢À¶ÑØ¤ÊÎä¤¿¤µ¤È¤È¤â¤Ë¶»¤Ë¤·¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎÊ´¤òÁÝ½ü¤·¤Ê¤¬¤éÁë¤Î³°¤ò¤Î¤¾¤¯¤È¡¢»°·¨Àî¤Ë¤ÏÄìÌ¸¤¬°ìÌÌ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÚ¼ê¤ÎÆ»Ï©¤Þ¤ÇÉº¤¦¤½¤ÎÇò¤µ¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤Þ¤À¤¤¤Ê¤¤¶µ¼¼¤ÎÀÅ¤±¤µ¤È¤É¤³¤«»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢Æ°¤½Ð¤¹Á°¤ÎÀÅ¤«¤ÊÂ©¤Å¤«¤¤¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤Ï¡¢»ä¤¬°ìÆü¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤½¤«¤Ë¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤À¡£ºòÆü¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤»Ï¤Þ¤ê¤ò³Î¤«¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¶µ¼¼¤òÀ°¤¨¤ë¡£Ì¸¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È·Á¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âËèÆü¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÇº¤ß¡¢ÍÉ¤ì¡¢¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¶µ¼¼¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢ºÇ½é¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤¬¡¢Ä«¤Î¶õµ¤¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°ÆÏ¤¯¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢ÄìÌ¸¤¬¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£2¿Í¡¢3¿Í¤ÈÅÐ¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ì¸¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡1»þ´ÖÌÜ¤Î¹ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÄìÌ¸¤ÎÁáÄ«¤Ë¤Ï²¿¸Î¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Àî¤Î²»¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö»°·¨Àî¤Î²»¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²»ÆÉ¤·¤è¤¦¡ª¡×»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸µµ¤¤ÊÀ¼¤¬¡¢Àî¤Î²»¤È¶Á¤¹ç¤¤¡¢¶µ¼¼¤òËþ¤¿¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢ÄìÌ¸¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤¢¤ÎÆü¡¹¤Îµ²±¤¬ÀÅ¤«¤ËÍÉÆ¢¡Ê¤¿¤æ¤¿¡Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¡ÊÊ¸¡¦µÈÉðË§É§¡¢¼Ì¿¿¡¦ÃæÂ¼¤Ë¤³¡Ë
¢¨»°·¨Àî¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ç¤¹¡£Âê»ú¤Ï¸åÆ£ÈþÏÂ¤µ¤ó¡£