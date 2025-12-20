¡Î·§ËÜ¸©¡ÏÊª²Á¹â¤äºÒ³²ÂÐºö¤ÎÄÉ²ÃÊäÀµÍ½»»°Æ²Ä·è¡¡¸©µÄ²ñÊÄ²ñ
¡¡·§ËÜ¸©µÄ²ñ¤Ï19Æü¤ÎÄêÎã²ñºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢3·ï¤ÎËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¡ÊÁí³Û315²¯600Ëü±ß¡Ë¤Ê¤É56µÄ°Æ¤ò²Ä·è¤·¡¢ÊÄ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡¸©¤ÏËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ë´Ø¤·¡¢11·î28Æü¤ÎÄêÎã²ñ³«²ñÆü¤Ë76²¯3700Ëü±ßÊ¬¤òÄó°Æ¡£¤½¤Î¸å¡¢8·î¤ÎµÏ¿Åª¹ë±«¤ÎºÒ³²Éüµì¤ä¹ñ¤ÎÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ç¤µ¤é¤Ë²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆóÅÙÄÉ²ÃÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊäÀµÍ½»»¤Î¼ç¤Ê»ö¶È¤Ï¡¢°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢Ê¡»ãÊ¬Ìî¤ÎÄÂ¾å¤²¤äÊª²Á¹â»Ù±ç¤Ë60²¯8900Ëü±ß¡¢LP¥¬¥¹¤ò»È¤¦À¤ÂÓ¤ä»ö¶È½ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ë17²¯6300Ëü±ß¤Ê¤É¡£ºÇÄãÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÃæ¾®¤Î»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Ë30²¯5600Ëü±ß¤ò½¼¤Æ¤¿¡£
¡¡Âç±«ºÒ³²¤ÎÉüµì¤Ç¤ÏÈïºÒ¤·¤¿Ãæ¾®»ö¶È¼Ô¤Î»Ù±çºö¤È¤·¤Æ42²¯4800Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£»ÜÀß¡¦ÀßÈ÷ÉüµìÈñ¤Î4Ê¬¤Î3¡Ê¾å¸Â3²¯±ß¡Ë¤òÊä½õ¤¹¤ë¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ·ò·³ÃóÆÖÃÏ¤Ø¤ÎÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷·×²è¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ê¤É¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÀâÌÀ²ñ³«ºÅ¤òµá¤á¤ëÀÁ´ê¤òÉÔºÎÂò¤È¤·¤¿¡£ÃÄÂÎÂ¦¤Ï¡Ö°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¬¡¢ÉÕÂ÷¤µ¤ì¤¿ÁíÌ³¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Ç¡ÖËÉ±Ò¾Ê¶å½£ËÉ±Ò¶É¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ëÇÛÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎQ¡õA¤òÀß¤±¤ëÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿ÂÐ°Õ¸«¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
