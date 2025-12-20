¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¥¢¥µ¥ê²óÉü¤Ø»º³Ø´±Ï¢·È¡¡²á¹ó¤Ê²Æ¾ì¡¢ÃÕ³¤òÎ¦¤ËÈòÆñ¡¡Ä¹½§Ä®¤ÇÍèÇ¯¤«¤é¼Â¾Ú¼Â¸³
¡¡¥¢¥µ¥ê¤ÎÃÕ³¤ò²Æ¾ì¤ËÎ¦¤Ë¡ÖÈòÆñ¡×¤µ¤»¡¢½©¤Ë³¤¤ËÌá¤¹¼Â¾Ú¼Â¸³¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ò¤á¤É¤Ë·§ËÜ¸©Ä¹½§Ä®¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£Ä¹½§²¤Î¥¢¥µ¥êµù³ÍÎÌ¤Ï¶áÇ¯·ã¸º¤·¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤ËÈ¼¤¦³¤¿å²¹¾å¾º¤ä¹ë±«¤ÎÉÑÈ¯¤Ë¤è¤ëÃ¸¿å²½¤Ê¤É¡¢²Æ¤Î³¤¤Î´Ä¶°²½¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸³¤Ï»º³Ø´±¤¬Ï¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð»ö¶È²½¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£»ñ¸»²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¹½§Ä®¤È·§ËÜËÌÉôµù¶¨¡ÊÆ±Ä®¡Ë¡¢Ì£¤ÎÁÇ¶å½£»ö¶È½ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¡¢ÂçÎÓÁÈ¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢À¾ÆüËÜ¹©¶ÈÂç¡ÊÊ¡²¬¸©´£ÅÄÄ®¡Ë¤Î5¼Ô¡£
¡¡·×²è¤Ç¤Ï¡¢·§ËÜËÌÉôµù¶¨¤¬Íè½Õ¡¢Ä¹½§²¤Î´³³ã¤Îµù¾ì¤ÇÃÕ³¤òºÎÊá¤¹¤ë¡£¥¢¥µ¥ê¤ò°é¤Æ¤ëµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëÂçÎÓÁÈ¤¬µù¶¨¤«¤éÃÕ³¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢Î¦¾å¤ÎÃæ´Ö°éÀ®»ÜÀß¤Ç°éÀ®¡£½©¤Ëµù¾ì¤ËºÆÊüÎ®¤¹¤ë¡£°éÀ®Ãæ¤Î¥¢¥µ¥ê¤Î±Â¤Ï¡¢Ì£¤ÎÁÇ¤¬¥¢¥ß¥Î»À¤ÎÀ¸»ºµ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¤¹¤ë¡£À¾ÆüËÜ¹©Âç¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤Ç´³³ã¤Î¹âÄãº¹¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¡¢¥¢¥µ¥ê¤¬À®Ä¹¤·¤ä¤¹¤¤ÊüÎ®¾ì½ê¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡£Ä¹½§Ä®¤Ï³ÆÃÄÂÎ¤ÎÄ´À°¤ä¡¢¹ñ¤ä¸©¤ÎÊä½õ»ö¶È¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡Ä®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä¹½§²¤Î¥¢¥µ¥ê¤Îµù³ÍÎÌ¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ï53¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯¤Ï7·î¤Î·§ËÜ¹ë±«¤Ë¤è¤ëµù¾ì¤ÎÃ¸¿å²½¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¼¥í¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢µù¶¨¤ÏÃÕ³¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç´³³ã¤ò¹Ì¤·¤¿¤ê¡¢ÃÕ³¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÈïÊ¤ÌÖ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂÐºö¤Ë¶ì¿´¤¹¤ë¤¬¡¢24Ç¯¤Þ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Çµù³ÍÎÌ¥¼¥í¤¬Â³¤¤¤¿¡£º£½Õ¤Ï½Ð²Ù¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«230¥¥í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡5¼Ô¤Ë¤è¤ëÊñ³çÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¼°¤¬2Æü¡¢Ä¹½§Ä®Ìò¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÅÄÀ®½¤°ìÄ®Ä¹¤Ï¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¡¢µù¶È¤ÎºÆÀ¸¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¡£·§ËÜËÌÉôµù¶¨¤Î¾åÅÄ¹À¼¡ÁÈ¹çÄ¹¤Ï¡Ö¤É¤Î¤ä¤êÊý¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤ò³§¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÊË¤«¤Ê´³³ã¤ò¡Ë¸åÀ¤¤Ë»Ä¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊµÜ¾åÎÉÆó¡Ë