¡¡¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¤Î¸«Ä¾¤·¡×¤ò½ä¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÄ¹ºê»Ô¤ÎÈïÇú¼Ô4ÃÄÂÎ¤Ï14Æü¡¢Ä¹ºê»Ô²¬Ä®¤ÎÄ¹ºê¸¶ÇúÈïºÒ¼Ô¶¨µÄ²ñ¡ÊÄ¹ºêÈïºÒ¶¨¡Ë¤Î¹ÖÆ²¤Ç¡¢»°¸¶Â§¤ÎË¡À©²½¤òµá¤á¤ë½¸²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï128¿Í¤¬»²²Ã¡£4ÃÄÂÎ¤¬12Æü¤Ë¶¦Æ±È¯É½¤·¤¿¡ÖÈïÇú¼Ô¤Î³ËÇÑÀä¤òµá¤á¤ë»Ñ¤È¤ÏÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤¤òÅ±²ó¤·Ë¡À©²½¤ò¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ëÊ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÎÂò¤·¤¿¡£¥¢¥Ô¡¼¥ëÊ¸¤Ï¸åÆü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ë¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷ÉÕ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ºêÈïºÒ¶¨¤ÎÅÄÃæ½Å¸÷²ñÄ¹¡Ê85¡Ë¤Ï¡Ö³ËÊ¼´ï¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÀïÁè¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò»ß¤á¤è¤¦¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë