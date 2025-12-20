¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÆÃ»º¤Î¾®Ä¹°æ²´éÚ¡¡ëÝÁá¤ÇÈÎÇäËÜ³Ê²½
¡¡Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¾®Ä¹°æÃÏ¶èÆÃ»º¤Î¡Ö¾®Ä¹°æ²´éÚ¡Ê¤«¤¡Ë¡×¤ÎÈÎÇä¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢ëÝÁáÏÑµù¶¨¤ÎÌîÅÄÀ¶°ìÁÈ¹çÄ¹¤é¤¬19Æü¡¢Âçµ×ÊÝ·é½Å»ÔÄ¹¤Ë¿åÍÈ¤²Êó¹ð¤ò¤·¤¿¡£¹Åç¤Ê¤ÉÁ´¹ñÅª¤Ë¥«¥¤ÎÂçÎÌ»à¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ÌîÅÄÁÈ¹çÄ¹¤Ï¡Ö½çÄ´¤Ë°é¤Á¡¢ºòÇ¯¤è¤ê1½µ´ÖÁá¤¯ÈÎÇä¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µù¶¨¤¬½Ð²Ù¤¹¤ë¾®Ä¹°æ²´éÚ¤ÏÉÊ¼Á¤¬¶Ñ°ì¤Ç¡¢¿È½Ì¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£º£Ç¯¤Ï¤Þ¤À¿È¤¬¾®¤Ö¤ê¤À¤¬Ì£¤ï¤¤¤Ï¾å¡¹¤È¤¤¤¦¡£ÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÌó200¥È¥ó¤Î¿åÍÈ¤²¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ê¥«¥ÉÔµù¤â¤¢¤ê¡¢Ë½§»Ô¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¤â½Ð²ÙÍ×ÀÁ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Àµ·î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¡¢Æ±µù¶¨¾®Ä¹°æÄ¾ÇäÅ¹¤Ç¤ÏÇ¯Æâ¤Ï12·î31ÆüÀµ¸á¤Þ¤ÇµÙ¤Þ¤ºÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»ÔÌò½êÁ°¤Ç200¥¥í¤òÈÎÇä¡£Åß¤ÎÌ£³Ð¤òµá¤á¤ÆÍèÄ£¼Ô¤Ê¤É¤¬Îó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
