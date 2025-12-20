¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥Ð¥ó¡×¤¬À¨¤¤¡ª Á´Ä¹4.4m¡õÁ´Ä¹4.7m¤Î¡È2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ü¥Ç¥£¡É¡õ¡Ö¤Ò¤í¡¼¡¼¤¤²Ù¼¼¶õ´Ö¡×¤¬Ì¥ÎÏ¡ª ²÷Å¬À¡õÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¡×¥¹¥Ú¥¤¥ó»ÅÍÍ¤È¤Ï¡©
2¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ë»ÅÍÍ¡õ¿·¥°¥ì¡¼¥É¤ÇÁªÂò»è¹¤¬¤ë¡ª
¡¡2025Ç¯11·î6Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óË¡¿Í¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥È¥è¥¿¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤«¤é2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ä°ÂÁ´À¤Î½¼¼Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥È¥ê¥à¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼ÂÌ³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¿·¡Ö¡ÈÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡É¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇ¾®¥µ¥¤¥º¤òÃ´¤¦¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2019Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È¹â¤¤ÀÑºÜÇ½ÎÏ¤òÎ¾Î©¤·¤¿°ìÂæ¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎL1¤È¡¢¤è¤êÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎL2¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢L1¤ÏÁ´Ä¹4403mm¡¢L2¤Ï4753mm¤È¡¢¶¹¤¤»Ô³¹ÃÏ¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤ÏL1¤ÇºÇÂç2126¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢L2¤Ç¤ÏºÇÂç2693¥ê¥Ã¥È¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¼ÜÊª¤ÎÀÑºÜ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Î¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤È¤·¤Æ¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÏÎÏ¶¯¤µ¤ÈÀ¶·é´¶¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿2¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¡¢½¾Íè·¿¤Î¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸½ÂåÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤ÎÀÑ¤ß²¼¤í¤·¤ä¾è¤ê¹ß¤ê¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ì¥¹·Ú¸º¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¿·¥°¥ì¡¼¥É¡ÖGX Plus¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥È¥ê¥à¤Ï¡¢¼ÂÍÑÀ¤ò½Å»ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎGX¤ä¾åµé¤ÎVX¤Î´Ö¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë10¥¤¥ó¥Á¤Î¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Apple CarPlay¤äAndroid Auto¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤äÄÌÏÃ¡¢²»³ÚÁàºî¤òÄ¾´¶Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤Ï¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÂ¿¤¤¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤âÃå¼Â¤Ê¿Ê²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥Ð¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤òÍÑ¤¤¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÈèÏ«¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢Ä¹»þ´Ö±¿Å¾»þ¤ÎÃí°ÕÎÏÄã²¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¡¢½õ¼êÀÊ¤òÅÝ¤·¤Æ²Ù¼¼¤ÈÏ¢·ë¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¡¼¥´¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÂÀÊÇÛÃÖ¤ò2¿Í¾è¤ê¤Þ¤¿¤Ï3¿Í¾è¤ê¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢VX¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÂà»þ¤Î°ÂÁ´À¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¥â¥Ç¥ë¤ÏÁö¹ÔÃæ¤ÎÀÅ½ÍÀ¤ËÍ¥¤ì¡¢ÇÓ½Ð¥¬¥¹¥¼¥í¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢´Ä¶µ¬À©¤Î¸·¤·¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ê±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¥È¥ê¥àGX Plus¤Î²Á³Ê¤Ï1Ëü8590¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó340Ëü±ß¤«¤é¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¾ï¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È²÷Å¬À¡¢¤½¤·¤Æ´Ä¶ÂÐ±þ¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿2026Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥×¥í¥¨¡¼¥¹¥·¥Æ¥£¥Ð¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅÔ»Ô·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÍÎÏ¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£