¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¡¡·Þ½Õ¤Î½àÈ÷Ãå¡¹¡¢µðÂç¤·¤áÆì¤â
¡¡Ä¹ºê»Ô¾åÀ¾»³Ä®¤Î¿ÛË¬¿À¼Ò¤Ç19Æü¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡Ö¤¹¤¹Ê§¤¤¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·Ç¯¤Ë½é·Ø¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦ÇÒÅÂ¤äÍèÇ¯¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¤¬»Ï¤Þ¤ëËÜÅÂ¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤Ç¤¿¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£ÂçÌç¤Ë¤ÏµðÂç¤Ê¤·¤áÆì¤¬¾þ¤é¤ì¡¢·Þ½Õ¤Î½àÈ÷¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤à¡£
¡¡µÈÂ¼À¯ÆÁµÜ»Ê¡Ê76¡Ë¤é¿À¿¦4¿Í¤¬¡¢¡Ö´÷ÃÝ¡Ê¤¤¤ß¤¿¤±¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¶Æâ¤ËÀ¸¤¨¤¿Ä¹¤µ4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥µ¥µ¤ò»È¤¤¡¢Å·°æ¤äÁëÏÈ¤Î¤Û¤³¤ê¤òÊ§¤Ã¤¿¡£ÃÏ°è½»Ì±40¿Í¤â¤Û¤¦¤¤ÇÁÝ¤¯¤Ê¤É¶¨ÎÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÌç¤Î¤·¤áÆì¤ÏÄ¹¤µ10¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ500¥¥í¡£»°¤¬Æü¤Ë¤Ï20Ëü¿Í¤Î»²ÇÒ¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡¿À¼Ò¤Ïº£Ç¯¤¬ÄÃºÂ400Ç¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ËÜÅÂ¤ÏÍèÇ¯11·î¤«¤é²þ½¤¤µ¤ì¤ë¡£µÈÂ¼µÜ»Ê¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê401Ç¯ÌÜ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç»²ÇÒµÒ¤È·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë