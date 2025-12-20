¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÇÈº´¸«Ä®¤ÎÃæÈø¡¢µ´ÌÚÃÏ¶è¡¡18À¤µª¤«¤é¤ÎÍÒ¶È¤ÈÃªÅÄ¡¡¹ñ½ÅÍ×Ê¸²½Åª·Ê´Ñ¤ËÅú¿½
¡¡¹ñ¤ÎÊ¸²½¿³µÄ²ñ¤¬19Æü¤Ë½ÅÍ×Ê¸²½Åª·Ê´Ñ¤ËÁªÄê¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤¿Åú¿½¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©Æâ¤«¤é¡ÖÇÈº´¸«ÃæÈø»®»³¤Èµ´ÌÚ¡Ê¤®¡ËÃªÅÄ¡×¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÇÈº´¸«Ä®ÃæÈøÃÏ¶è¤Ë¤Ï¡Ö»®»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë18À¤µª¤«¤é¤ÎÍÒ¶È½¸Íî¤¬¤¢¤ê¡¢ÎÙ¤ÎÆ±Ä®µ´ÌÚÃÏ¶è¤Ï»®»³¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃªÅÄ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÁªÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï8·ïÌÜ¤Ç2012Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡»®»³¤Ï¡¢µðÂç¤ÊÅÐ¤êÍÒ¤Ç°Â²Á¤Ê¼§´ï¤òÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¹ñÆâ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¡ÖÇÈº´¸«¾Æ¡×¤ÎÍÒ¸µ¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡£»³´ÖÉô¤Î·¹¼ÐÃÏ¤Ë¤¢¤ëµ´ÌÚÃÏ¶è¤ÎÃªÅÄ¤Ç¤Ï°ðºî¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤äÀ¸¶È¡¢É÷ÅÚ¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸©Æâ¤Î½ÅÍ×Ê¸²½Åª·Ê´Ñ¤Ë¤Ï²áµî¤Ë¡¢±£¤ì¥¥ê¥·¥¿¥ó¤ÎÎ¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊ¿¸ÍÅç¡ÊÊ¿¸Í»Ô¡Ë¡¢¥Ä¥Ð¥¤ÎÊÝÁ´¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¸ÞÅçÎóÅç¤Îµ×²ìÅç¤ÈÆàÎ±Åç¤Ê¤É¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÊÄç¾¾ÊÝÈÏ¡Ë