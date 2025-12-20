¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¥¢¡¼¥È¤ÈÎò»Ë¤ÇÂ¿ÍÍÀ¹Í»¡¡¡Æü´Ú´Ø·¸¸¦µæ¼Ô¡¦»³¸ý¤µ¤ó¡¢Èþ½Ñ²È¡¦¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¡¡12·î26Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î½ñÅ¹¤Ç¥È¡¼¥¯
¡¡¶å½£Âç´Ú¹ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¤Î»³¸ýÍ´¹á¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥æ¥®¥ç¥ó¤µ¤ó¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¸á¸å7»þ¤«¤é¡¢Ê¡²¬»Ô¡¦Å·¿À¤Î½ñÅ¹¡ÖËÜ¤Î¤¢¤ë¤È¤³¤í¡¡ajiro¡×¤Ç¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¹Í¤¨¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¡£11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡ÖÀïÁè¤È·Ý½Ñ¤Î¡Ø¶³¦¡Ù¤Ç¸ì¤ê¤ò¤Ò¤é¤¯¡ÝÍÅÄ¡¦ÂçÂ¼¡¦Ä«Á¯¤ÈÃ¦¿¢Ì±ÃÏ²½¡×¡Ê²ÖÂ«½ñË¼¡Ë¤Î½ÐÈÇµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡£
¡¡»³¸ý¤µ¤ó¤Ïº´²ì¸©ÍÅÄÄ®½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤äºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¤ÎÄ«Á¯Âç³Ø¹»¤ÇÈþ½Ñ¤òÀì¹¶¤·¤¿¡£¸å¤Ë´Ú¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¥½¥¦¥ë¤ÇÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎË¡²þÀµ¤ÇÄ§Ê¼ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬»ÔÅì¶è¤Ë°Ü½»¡£¹ñ²È¤ä½êÂ°¤Ø¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤ò¥¢¡¼¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢23Ç¯¤ËÊ¡²¬¥¢¡¼¥È¥¢¥ï¡¼¥É¤ÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó¤ò¶¯À©Á÷´Ô¤·¤¿Ä¹ºê¸©ÂçÂ¼»Ô¤Î¼ýÍÆ½ê¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¥¢¡¼¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÂçÂ¼¾Æ¡×¤òÅ¸³«¡£»³¸ý¤µ¤ó¤ÎÁÄÉã¤¬´Ú¹ñÎÎ»ö¤È¤·¤Æ¼ýÍÆ½ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿±ï¤Ê¤É¤«¤é2¿Í¤Î¸òÎ®¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇÓ³°¼çµÁ¤¬¹â¤Þ¤ëº£¡¢Â¿ÍÍÀ¤ò¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È´üÂÔ¤·¡¢¥Á¥ç¥ó¤µ¤ó¤Ï¡ÖÈþ½Ñ¹¥¤¤Ë¤âÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Æþ¾ìÎÁ1650±ß¡Ê³ØÀ¸1100±ß¡Ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¤Ï1100±ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ïajiro¤Ë¥á¡¼¥ë¤Ç¡£¡ÊÊ¿¸¶Æà±û»Ò¡Ë
