¡ã»Ä¹â150Ëü¢ª2Ëü¡ª¡©¡ä°ì³çÊÖºÑ¤·¤¿µÁÊì¡ÖÎ¥º§¤Ï¥Ê¥·¤Ç¡ª¡×»ä¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©¡ÚÂè2ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥Ê¥Ê¡¢30Âå¡Ë¤Ï3ºÐ¤ÎÌ¼¡Ê¥¢¥ß¡Ë¤ÎÊì¡£¤¦¤Á¤«¤é¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤ËµÁ¼Â²È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÁÊì¤Ï¤«¤Ê¤êµ¤¤¬¶¯¤¯¡¢µÁÉã¤âÉ×¡Ê¥¿¥¯¥È¡¢30Âå¡Ë¤âµÁÊì¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£±óÊý¤Ë½»¤à»ä¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¡¢Ì¼¤Î¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤ª¶â¤òÉ×¤¬ÌµÃÇ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£°¤Ó¤ì¤â¤·¤Ê¤¤É×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»ä¤ÏÎ¥º§¤â¹Í¤¨¤ë»öÂÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍâÆü°Ê¹ß¡¢É×¤Ï²¿¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¶â¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Õ¤ò·è¤·¡¢Êì¤ËÉ×¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÏÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢É×¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¾ì¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¹²¤Æ¤Æ²È¤ØÍè¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öµ¢¤ê¤ÎÉ×¤¬µÁÎ¾¿Æ¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢¤¦¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ÏÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÏÍè½µ¤Ë¤Ç¤â°ì³ç¤ÇÊÖ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÁÉã¤Ï´°Á´¤ËµÁÊì¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¾¯¤·Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ¥º§¤Ï¥Ê¥·¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Ï¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¬°¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
É×¤¬Ì¼Ì¾µÁ¤ÎÃù¶â¤ò100Ëü±ß°Ê¾å»È¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ä¤ÏÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤ºÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÏÏÃ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÏÊÖ¤¹¤«¤é¡¢Î¥º§¤Ï¥Ê¥·¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Ë¡Ö·ëº§¤Ï»îÎý¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÎ¥º§¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
»ä¤Ï¿Æ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¶â¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°Õ¤ò·è¤·¡¢Êì¤ËÉ×¤Î»È¤¤¹þ¤ß¤È¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÏÅÜ¤ê¤è¤ê¤â¶Ã¤¤¬¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖµÁÎ¾¿Æ¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ×¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤â¡¢É×¤¬Î¨Àè¤·¤Æ¾ì¤òÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤Î¤âÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢µÁÎ¾¿Æ¤Ï¹²¤Æ¤Æ²È¤ØÍè¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Å»öµ¢¤ê¤ÎÉ×¤¬µÁÎ¾¿Æ¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¡¢¤¦¤Á¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
µÁÊì¤ÏÅþÃå¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤ÏÍè½µ¤Ë¤Ç¤â°ì³ç¤ÇÊÖ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÁÉã¤Ï´°Á´¤ËµÁÊì¤Î¿¬¤ËÉß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¤¹¤°¤µ¤Þ¤ª¶â¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¾¯¤·Çï»ÒÈ´¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¤½¤³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï»ä¤ÎÏÃ¤ò¼×¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖÎ¥º§¤Ï¥Ê¥·¡×¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÊì¤Ï¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¡Ä¡Ä¡£
¤Þ¤ë¤Ç»ä¤¬°¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸À¤¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
É×¤¬Ì¼Ì¾µÁ¤ÎÃù¶â¤ò100Ëü±ß°Ê¾å»È¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤Ë¡¢Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë»ä¤ÏÊ°¤ê¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¬¤¿¤á¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢Êì¤Ï¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Þ¤ºÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¡×¤È½õ¸À¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
É×¤ÏÏÃ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢µÁÎ¾¿Æ¤ËÎ¥º§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈµÁÊì¤Ï¡Ö¤ª¶â¤ÏÊÖ¤¹¤«¤é¡¢Î¥º§¤Ï¥Ê¥·¡×¤È¶¯¤¯¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Ë¡Ö·ëº§¤Ï»îÎý¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÎ¥º§¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÍ¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦rollingdell¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È