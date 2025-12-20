¡Îº´²ì¸©¡Ïº´²ì¤Ç³èÆ°¤Î·Ý¿Í¤¬Ä»À´¤Ç°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¡¡¡Ö¥á¥¬¥â¥Ã¥Ä¡×
¡¡Åß¤Î¸òÄÌ°ÂÁ´¸©Ì±±¿Æ°¡Ê11¡Á20Æü¡Ë¤äÇ¯Ëö·Ù²ü¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢º´²ì¸©·ÙÄ»À´½ð¤Ï12Æü¡¢º´²ì¡¢Ê¡²¬Î¾¸©¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥á¥¬¥â¥Ã¥Ä¡×¤ÎÃæÀî¤É¤Ã¤Ú¤ë¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÈÃÓÆâÍ´²ð¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¡á¤¤¤º¤ì¤âÊ¡²¬¤è¤·¤â¤È½êÂ°¡á¤ò°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë°Ñ¾ü¤·¤¿¡£
¡¡Ä»À´»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥Õ¥ì¥¹¥ÝÄ»À´¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿°Ñ¾ü¼°¤Ë¤Ï¡¢¸©·Ù¤äÄ»À´»°ÍÜ´ðÃÏ¶è¸òÄÌ°ÂÁ´¶¨²ñ¤Ê¤É¤Î´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à»ù¤ä³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤éÌó170¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÏÆ»³¸°ì½ðÄ¹¤«¤é°Ñ¾ü¾õ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Æ±»Ôºß½»¤ÎÃÓÆâ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê·Ù»¡´±¤Î¡ËÀ©Éþ¤òÃå¤ë¤ÈËÜÅö¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤È¤¤¤ï¤º¡¢»°Æü·Ù»¡½ðÄ¹¡¢°ì½µ´Ö·Ù»¡½ðÄ¹¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë·Ù»¡½ðÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÄ»À´½ð°÷¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¤ä¼«Å¾¼Ö¤ÎÅðÆñËÉ»ß¡¢µ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤Ø¤Î·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öº£²ó¤ÎÏÃ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌµ»ö¤ËÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Çã¤¤ÊªµÒ¤é¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤ê¡¢ËÉÈÈ¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë