¡Îº´²ì¸©¡ÏÃóÆÖÃÏ¤Ç¹³µÄ³èÆ°¡¡º´²ìÆî½ð¤¬½÷ÂáÊá¡¡¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²ÍÆµ¿
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâÍ¢Á÷µ¡¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÇÛÈ÷¤Ø¤Î¹³µÄ³èÆ°¤ÎºÝ¤Ë¥³¡¼¥ó¥Ð¡¼¤òÀÞ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢º´²ìÆî½ð¤Ï19Æü¡¢¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢½»½ê¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î½÷¡Ê40¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÛÈë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂáÊáÍÆµ¿¤ÏÆ±Æü¸áÁ°9»þ40Ê¬¤´¤í¡¢º´²ì»ÔÀîÉûÄ®¤Îº´²ìÃóÆÖÃÏÀµÌçÁ°¤Ç¡¢¼«±Ò´±2¿Í¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¡¼¥ó¥Ð¡¼¤ò²¡¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ¿¦Ì³¤òË¸³²¤·¡¢¥Ð¡¼¤òÀÞ¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»ÔÌ±ÃÄÂÎ¡Ö¥ª¥¹¥×¥ì¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡ª9¾ò¼Â»Ü¥¢¥¯¥·¥ç¥óº´²ì¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆ±ÃÄÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£¥ª¥¹¥×¥ì¥¤ÇÛÈ÷¤ò½ä¤ë¹³µÄ³èÆ°¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±ÃÄÂÎ¤ÏÆ±½ðÁ°¤Ç¹³µÄ³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÅç¹Ì°ìÂåÉ½¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö»ÔÌ±³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÅö¤Ê¤ä¤êÊý¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£½ð¤Ï¡ÖË¡¤È¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¼¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¡¡¡ÊÅÄÃæÁáµª¡¢¾¾ËÜ¼ÓºÚ»Ò¡Ë