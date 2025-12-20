¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ïµ¤¹ç¤ÇÁö¤ëÉ÷Ï²µÜ¡ÖÍç¤ó¹Ô¡×¡¡2026Ç¯2·î³«ºÅ¡¡12·î24Æü¤Þ¤Ç»²²Ã¼ÔÊç½¸¡¡ÂçÀî»Ô
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÀî»Ô¼ò¸«¤ÎÉ÷Ï²µÜ¤Ï¡¢ÍèÇ¯2·î10ÆüÌë¤Ë¤¢¤ëÃÞ¸å»°Âç²Ðº×¤ê¤Î°ì¤Ä¡ÖÍç¤ó¹Ô¡×¡Ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß½ñ¤ò¼ÒÌ³½ê¤Þ¤Ç»ý»²¤«Í¹Á÷¡¢¥Õ¥¡¥¯¥¹¤¹¤ë¡£É÷Ï²µÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÎQR¥³¡¼¥É¤«¤é¤â¿½¤·¹þ¤á¤ë¡£
¡¡Íç¤ó¹Ô¤ÏÉ÷Ï²µÜÂçº×¡Ê2·î9¡Á11Æü¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿À»ö¡£Äù¤á¹þ¤ß¤Ë¤Í¤¸¤êÈ´¬¤¤ÎÃËÀ¤ÈÇò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢¤¿¤¤¤Þ¤Ä¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼Ùµ¤Âà»¶¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿Âç¤¦¤Á¤ï¤ò¤¢¤ª¤®¤Ê¤¬¤é¸á¸å7»þÈ¾¤Ë¼ãÄÅ¿À¼Ò¡ÊÆ±»Ô¸þÅç¡Ë¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢É÷Ï²µÜËÜÅÂ¤Þ¤Ç¤ÎÌó3¥¥í¤òÍ¦ÁÔ¤Ë¶î¤±¤ë¡£
¡¡¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤ò¶´¤ß¡¢ºòÇ¯¤Ï»ÔÆâ³°¤«¤éÌó400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤Æº×¤ê¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ë½Å¾¾Ä¾¼ù¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¤Ëµ¤¹ç¤ÇÁö¤ë¡£¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤Æº×¤ê¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£ÅþÃå¸å¤Ë¤ÏÌ¾Êª¤Î¡Ö¤È¤ê½Á¡×¤¬ÌµÎÁ¤Ç¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡»²²ÃÎÁ¤Ï¹â¹»À¸°Ê¾å500±ß¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ¡£¤ï¤é¤¸¤ä¤µ¤é¤·¡¢ÇòT¥·¥ã¥Ä¤Ï¼ÂÈñÉéÃ´¤¹¤ë¡£1·î16Æü¸á¸å7»þÈ¾¤«¤éÉ÷Ï²µÜ¤ÇÁ´ÂÎÀâÌÀ²ñ¤¬¤¢¤ë¡£É÷Ï²µÜ¡á0944¡Ê87¡Ë2154¡£¡Ê²ÏÌî½á°ìÏº¡Ë
