¡Îº´²ì¸©¡Ï·Ù»¡¤ò¡Ö´ÉÍý¡×º´²ì¤Ï3¿Í¡¡¸©¸ø°Â°Ñ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï¡Ý
¡¡º´²ì¸©·Ù²Ê³ØÁÜºº¸¦µæ½ê¡Ê²ÊÁÜ¸¦¡Ë¸µ¿¦°÷¤ÎDNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÉÔÀµÈ¯³Ð°Ê¹ß¡¢¸©·Ù¤«¤éÉÔÀµ¤ÎÆâÍÆ¤äºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ÊÄ½¡Ê¤·¤ó¤Á¤ç¤¯¡ËÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¸©¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡£¤½¤â¤½¤â¸ø°Â°Ñ¤ÎÌò³ä¤È¤Ï²¿¤«¤òÀ°Íý¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ë¡¤ä¡ÖÎáÏÂ7Ç¯·Ù»¡Çò½ñ¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø°Â°Ñ¤Ï·Ù»¡¹ÔÀ¯¤ÎÌ±¼çÅª±¿±Ä¤ÈÀ¯¼£ÅªÃæÎ©À¤Î³ÎÊÝ¤òÌÜÅª¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¹ÔÀ¯ÁÈ¿¥¡£¹ñ²È¸ø°Â°Ñ¤Ï·Ù»¡Ä£¤ò´É³í¤·¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤ò¡Ö´ÉÍý¡×¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¸ø°Â°Ñ¤Ï¹çµÄÀ©¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçºåÉÜ¤Ê¤É¤Ç¤Ï5¿Í¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îº´²ì¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï3¿Í¤ÎÈó¾ï¶Ð°Ñ°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£º´²ì¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¹â¹»¸µ¹»Ä¹¤Ç°Ñ°÷Ä¹¤Î´ßÀîÈþÏÂ»Ò»á¡¢º´²ì¥¿¥¯¥·¡¼¼ÒÄ¹¤ÎµíÅç±Ñ¿Í»á¡¢ÊÛ¸î»Î¤Î±üÅÄÎ§Íº»á¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡°Ñ°÷¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©µÄ²ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ÆÃÎ»ö¤¬Ç¤Ì¿¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÎ»ö¤Î»Ø´øÌ¿Îá²¼¤Ë¤ÏÃÖ¤«¤ì¤º¡¢·Ù»¡ËÜÉôÄ¹¤Î¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡£½îÌ³¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤¬½èÍý¤·¡¢º´²ì¸©·Ù¤Ç¤Ï¸ø°Â°Ñ¤Î»öÌ³¶É¤¬ËÜÉôÆâ¤Ë¤¢¤ê¡¢¸ø°Â°ÑÊäº´´±¼¼¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¸ø°Â°Ñ¤ÎÌò³ä¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾ÌÈµö¤äÉ÷Â¯±Ä¶È¡¢½Æ¤Î½ê»ý¤Îµö²Ä¡¦¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£Äê´üÅª¤ËÄêÎã²ñ¤ò³«¤¡¢´ÉÆâ¤Î»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿·Ù»¡¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Í»ö´ÉÍý¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜÉôÄ¹¤é¤«¤éÄ¾ÀÜÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¡Ö´Æ»¡¡×¤â¤½¤Î¿¦Ì³¤Î°ì¤Ä¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©·Ù»¡¤Î»öÌ³¤ä¿¦°÷¤ÎÈó°ã¤Ë´Ø¤¹¤ë´Æ»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢É¬Í×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ë»þ¤Ë¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Þ¤¿¤Ï¸ÄÊÌÅª¤Ê»ö¹à¡×¤Î»Ø¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤½¤ÎÍú¹Ô¾õ¶·¤ÎÅÀ¸¡¤â²ÄÇ½¡£¼ÂºÝ¤Î´Æ»¡¶ÈÌ³¤Ï·Ù»¡ËÜÉô¤Î´Æ»¡ÉôÌç¤¬Ã´¤¦¤¿¤á¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ï»Ø¼¨¡¦Êó¹ð¤Î¼õÎÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ÉÍý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡DNA·¿´ÕÄêÉÔÀµ¤Ç¤Ï¡¢¸©¸ø°Â°Ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸©·Ù¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¸©·Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ»ØÆ³¤ä»ØÅ¦¤ò¼Â»Ü¡£°ìÊý¡¢´Æ»¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸©·Ù¤«¤é¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬¿ï»þ¹Ô¤ï¤ì¡¢»ØÆ³¤ä»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂÐ±þ¤¬¿×Â®¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊºÍÌÚ´õ¡Ë