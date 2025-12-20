¡ÎÊ¡²¬¸©¡Ï¡Ö¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤ò¡×¡¡ÅìµþÂçÉû³ØÄ¹¤¬¹Ö±é¡¡À¾ÆüËÜÀ¯º©
¡¡À¾ÆüËÜÀ¯·Ðº©ÏÃ²ñ¤Î12·îÎã²ñ¤¬18Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥ËÇîÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç¤ÎÄÅÅÄÆØÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê¥×¥é¥ó¥¯¥È¥óÀ¸ÂÖ³Ø¡Ë¤¬¡ÖÅìµþÂç¤ÎÃÏ°èÏ¢·È³èÆ°¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£Í×»Ý¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡ÅìµþÂç¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¶¨Äê¤ä´ë¶È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤¿ÂÎ¸³³èÆ°¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤Î¡Ö¶âÍËÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ³ØÀ¸¤¬¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç1Ç¯´Ö¤Ç²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÀ¯ºö¶¨Æ¯¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡£¶õ¤²ÈÌäÂê¤ä´Ø·¸¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¡¢»º¶È¿Í¸ý¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡1Ç¯¤·¤«¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç²ò·è¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¶µ°éÅª°ÕµÁ¤ÏÂç¤¤¤¡£±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«¼£ÂÎÂ¦¤ÎÈ¿±þ¤âÎÉ¤¤¡£²¿¤è¤ê¡Ê¼óÅÔ·÷¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡Ë¡ÖÃÏÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ë»×¤¦³ØÀ¸¤â¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´ë¶È¤È¤Î¡Ö»º³Ø¶¨ÁÏ¡×¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼õÂ÷¤ä°ÑÂ÷¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾¼Ô¤¬¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¡£¸½ºß¡¢15¤Î´ë¶È¤È°ìÄê°Ê¾å¤ÎÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¶¨Äê¤ò·ë¤Ó¡¢¡Ö¶õµ¤¤Î²ÁÃÍ²½¡×¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¿»³À®Èþ¡Ë
