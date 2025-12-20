¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¿ù»³¤¬ÇÜÁý¤Î8000Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡¼é¸î¿ÀÄêÃå¤Ç¿¼¤á¤¿¼«¿®¡¡¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡×¤ò´õË¾
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢4ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð8ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¾å¤Ç¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤Ê³¤³°Ä©Àï¤Î´õË¾¤ò²þ¤á¤ÆµåÃÄ¤ØÅÁ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¸Â¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð³¤³°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î65»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¼é¸î¿À¤ËÄêÃå¡£31¥»¡¼¥Ö¤Ç¼«¿È½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤â³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÈôÌö¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ç¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¤¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢µåÃÄ¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÍøÍÑ¤òÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¼èÆÀ¤âºÇÃ»¤Ç6Ç¯¸å¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£²¿ÅÀ¤«ËÍ¤ÎÊý¤«¤éº£Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ºÊØ¤ËµåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ì´¼Â¸½¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¹ñÆâ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£¤±¤¬¤ÈÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¥ª¥¹¥Ê¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æº£µ¨ÅÓÃæ¤«¤é¼é¸î¿À¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÎ©¾ì¤òÁè¤¦¡£ÌÜÉ¸¤Ë¤ÏËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¤ò·Ç¤²¡ÖÍèÇ¯¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÀäÂÐ¡ÊÆ¬ÂÇ¤Á¤¬¡ËÍè¤ë¡×¤ÈÄ¾µå¤È¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë²Ã¤ï¤ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤âÌÏº÷Ãæ¡£¡Ö¶¥Áè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Âç¤¤ÊÌ´¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤Ï·è¤·¤Æ¾ù¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¡¡¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë