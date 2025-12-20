¡ÚJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û³ÆÀá¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡¡¼¯Åç¤ÏFCÅìµþ¤È·ãÆÍ¡¡¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¡¢ÀéÍÕJ1¾º³ÊÁÈ¤ÎÁê¼ê¤Ë¤âÃíÌÜ
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦J¥ê¡¼¥°¤Ï19Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç2026Ç¯2·î¤«¤é6·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ÆÀáÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
EAST¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Ï¡¢º£µ¨J1Í¥¾¡¤Î¼¯Åç¡£FCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿J2¤òÀ©ÇÆ¤·J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿å¸Í¤ÏÅìµþV¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¾º³Ê¤·¤¿¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤Ï±ºÏÂ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
WEST¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢µþÅÔÂÐ¿À¸Í¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°¾å°ÌÂÐ·è¤ÏÃíÌÜ¡£J2¤ò2°Ì¤Ç¾º³Ê¤·¤¿Ä¹ºê¤Ï¹Åç¤È·ãÆÍ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Û
¡ãEAST¥°¥ë¡¼¥×Âè1Àá¡ä
2·î6Æü²£ÉÍFM - Ä®ÅÄ¡¡
2·î7Æüor8ÆüÀéÍÕ - ±ºÏÂ¡¡
2·î7Æüor8ÆüFCÅìµþ - ¼¯Åç
2·î7Æüor8ÆüÅìµþV - ¿å¸Í
2·î7Æüor8ÆüÀîºê - Çð
2·î6ÆüµþÅÔ - ¿À¸Í¡¡
2·î7Æüor8ÆüÄ¹ºê - ¹Åç¡¡
2·î7Æüor8ÆüÌ¾¸Å²° - À¶¿å
2·î7Æüor8ÆüCÂçºå - GÂçºå
2·î7Æüor8ÆüÊ¡²¬ - ²¬»³